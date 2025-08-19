Presidencia compró 79 termos para tinto a $55 millones; ¿por qué salieron tan caros?

Asombro levantó en redes sociales un contrato celebrado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Se trata de la compra de unos termos a $700.000. La adquisición levantó críticas al Gobierno, al que varios en redes sociales le recordaron que en el pasado —cuando eran oposición— criticaban ese tipo de compras.
Le puede interesar: “La jugadita” que denuncian a Bolívar y Muhamad para inscribir precandidatos en el Pacto Histórico en medio de disputa interna .
La orden de compra del Dapre se justificó bajo la “adquisición de elementos para la reposición y dotación de las cafeterías” de esa entidad.