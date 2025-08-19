x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Presidencia compró 79 termos para tinto a $55 millones; ¿por qué salieron tan caros?

El contrato para esa compra fue adelantado por el Departamento Administrativo de la Presidencia para la dotación de sus cafeterías.

  • Según la información de la compra de los termos, cada uno costó $700.000. FOTO PRESIDENCIA
    Según la información de la compra de los termos, cada uno costó $700.000. FOTO PRESIDENCIA
El Colombiano
El Colombiano
19 de agosto de 2025
bookmark

Asombro levantó en redes sociales un contrato celebrado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Se trata de la compra de unos termos a $700.000. La adquisición levantó críticas al Gobierno, al que varios en redes sociales le recordaron que en el pasado —cuando eran oposición— criticaban ese tipo de compras.

Le puede interesar: “La jugadita” que denuncian a Bolívar y Muhamad para inscribir precandidatos en el Pacto Histórico en medio de disputa interna .

La orden de compra del Dapre se justificó bajo la “adquisición de elementos para la reposición y dotación de las cafeterías” de esa entidad.

En la descripción de los termos se referencia que son de 3,8 litros de capacidad y que se compraron 79 unidades, que daba un precio total de $55.300.000.

InfogrÃ¡fico
Presidencia compró 79 termos para tinto a $55 millones; ¿por qué salieron tan caros?

El precio por cada uno a $700.000 causó sorpresa por considerarse un precio elevado para un termo, pues en el mercado la misma referencia (GSF01) se encuentran a mejor precio.

Por ejemplo, en una búsqueda que hizo EL COLOMBIANO en la página de Mercado Libre de termos de 3,8 litros encontró que uno de acero inoxidable cuesta $680.950 y el más caro de marca Bunn cuesta $960.150.

InfogrÃ¡fico
Presidencia compró 79 termos para tinto a $55 millones; ¿por qué salieron tan caros?

De hecho, hasta se halló una promoción de ocho termos de tres litros a $1.104.900. Incluso, siguiendo la orden de compra del Dapre, la misma cantidad se hubiera podido comprar por $11.049.000.

Así mismo, hay otros termos que oscilan entre $119.508 y $168.952 con un poco menos de capacidad: 3 litros.

InfogrÃ¡fico
Presidencia compró 79 termos para tinto a $55 millones; ¿por qué salieron tan caros?

Por otro lado, el periodista Melquisedec Torres señaló que “esa referencia no cuesta más de $250 mil (el pecio más alto) por unidad en el mercado. Incluso los de más alta calidad y sofisticados, como los Bunn alemanes, no valen más de $500 mil por unidad”.

Como se mencionó, usuarios de redes sociales mencionaron que en el gobierno anterior el Pacto Histórico fue implacable en sus críticas, por ejemplo, cuando se hicieron monedas conmemorativas, que cada una costaba $29.000.

Este diario buscó a la Presidencia de la República para conocer si harían algún pronunciamiento o explicación sobre esta compra, pero no obtuvo respuesta.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Temas recomendados

Política
Presidencia
Contratos
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia
Colombia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida