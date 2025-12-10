Gobierno Petro buscaba plata con la tributaria, pero cuatro sectores tienen $18 billones de inversión sin ejecutar

La reforma tributaria por $16,3 billones que el Gobierno Nacional intentó sacar adelante fue hundida en el Congreso, una decisión que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuestionó al señalar que va en contravía de lo aprobado previamente por las mayorías, que ya habían incorporado esos recursos dentro del Presupuesto General de la Nación de 2026. Lo paradójico es que, mientras el Gobierno buscaba recursos mediante la reforma, según José Ignacio López, presidente de Anif, hay cuatro sectores clave —Transporte, Igualdad, Inclusión Social y Minas— que registran, con corte a octubre, una ejecución $18 billones por debajo de las apropiaciones del presupuesto de inversión. Ese rezago supera incluso el monto que el Ejecutivo pretendía recaudar con la Ley de Financiamiento.

¿Cómo va la ejecución presupuestal?

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Económicos Anif, la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) avanza a un ritmo desigual. Con corte a octubre, el nivel de ejecución total —medido como obligaciones frente a apropiaciones— se ubicó en 67,2%. El rubro más rezagado es el de inversión, que apenas ha ejecutado el 46,6% de los $83,9 billones apropiados para 2025. Aunque este porcentaje es superior al registrado un año atrás (39,2%), sigue siendo bajo. Entre los sectores con mayor avance se encuentran Igualdad y Equidad (75%), Ciencia y Tecnología (73,8%) y Educación (69,1%). En contraste, Hacienda (13%) y el Ministerio del Interior (11,2%) presentan las ejecuciones más bajas. En contexto: El congreso no le camina a Petro: cae tributaria y la de salud en vilo En funcionamiento, la ejecución llega al 71,1%, lo que significa que se han obligado $233,4 billones, por encima del nivel de 2024 (66,7%). Dentro de este rubro, las transferencias —que representan el 74% del gasto de funcionamiento— registran una ejecución del 72,5%, principalmente dirigida al Sistema General de Participaciones, pensiones y aseguramiento en salud.

En este frente, los sectores con mayor avance son Minas y Energía (93,5%), Ambiente (84,9%) y Vivienda (82,5%), mientras que las cifras más bajas corresponden a la Registraduría (34,4%) y la Presidencia (28,9%). En cuanto al servicio de la deuda, la ejecución llega al 71%, con $79,9 billones obligados, por debajo del nivel observado en 2024 (75,6%). Los meses con mayores desembolsos fueron agosto ($15,8 billones) y mayo ($12,2 billones), mientras que septiembre registró la cifra más baja ($2,6 billones). Estos pagos se han concentrado en TES, multilaterales y bonos pensionales. Puede leer: Tras caída de la segunda reforma tributaria, Petro amenaza con recortes a inversión, vías 4G y Metro de Bogotá

Rezago presupuestal: $40,8 billones pendientes para 2026

El rezago presupuestal corresponde a la suma de las reservas presupuestales y las cuentas por pagar que quedan pendientes para la siguiente vigencia fiscal. Según Anif, las reservas son compromisos adquiridos por las entidades del Presupuesto General de la Nación (PGN) que no alcanzaron a ejecutarse durante el año y, por ello, deben trasladarse al periodo siguiente. Estos recursos están comprometidos, pero no obligados, lo que significa que no necesariamente deben pagarse si el bien o servicio no ha sido entregado o si su entrega no fue satisfactoria.

En 2024, el rezago presupuestal alcanzó $62,5 billones incluyendo deuda y $55 billones sin deuda, montos que deben ser cubiertos durante 2025. A corte de octubre, el Gobierno ha pagado el 81,8% del rezago con deuda, equivalente a $51,2 billones, y el 79,4% del rezago sin deuda, es decir, $43,7 billones. Las entidades con mayores pendientes por pagar eran la Agencia Nacional de Tierras ($1,9 billones), el Fondo Nacional de Vivienda ($1,5 billones) y el Ministerio de Minas y Energía ($0,9 billones). Mirando hacia el rezago de este año, Anif alertó que la diferencia entre compromisos y obligaciones muestra una brecha de $40,8 billones que deberá pagarse en 2026. “Es probable que el siguiente Gobierno tenga que hacer un recorte sustancial en el Presupuesto de 2026 reduciendo de manera significativa el rezago presupuestal que heredará por $41 billones”, explicó López. Vea también: Gobierno ordena usar utilidades del Grupo Bicentenario para financiar el Presupuesto y aliviar la caja del Estado

Proyecciones fiscales 2025: recaudo, gasto y balance

Bajo este escenario, desde Anif proyectan que el recaudo tributario neto del Gobierno Nacional Central será de $271,3 billones este año, es decir, $10 billones por debajo del estimativo inicial, pero $2,4 billones por encima de la proyección realizada a comienzos del año. Así, los ingresos totales del Gobierno alcanzarían $305,1 billones, cifra inferior a los $309,2 billones esperados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). En cuanto al gasto, el primario ascendería a $359,2 billones, por encima de los $353,1 billones proyectados en el MFMP 2025, lo que generaría un déficit primario de 2,9% del PIB. Por su parte, el gasto en intereses de deuda se reduciría gracias a las operaciones de manejo de deuda del Gobierno, con un ahorro estimado de $20,9 billones, lo que llevaría el gasto total en intereses a $60,5 billones. Entérese: Recaudo de impuestos en 2025 se quedaría corto frente a meta de la Dian, $8,3 billones menos de lo esperado: Carf No obstante, estas operaciones de canje de títulos, aunque han sido exitosas en disminuir saldos de deuda, podrían generar presiones adicionales en el mediano y largo plazo debido a los cupones más altos de los nuevos títulos emitidos. De esta manera, el balance fiscal del Gobierno para cierre de 2025 se proyecta en -6,2% del PIB, por debajo del -7,1% del PIB estimado en el MFMP.

Esta mejora, según Anif, se atribuye en buena parte a las operaciones de manejo de deuda y a mayores recursos de capital por reintegros equivalentes a cerca del 0,3% del PIB. La proyección del centro de estudios coincide con la versión más reciente del Documento Técnico de Perspectivas Fiscales del Carf, aunque con ligeras diferencias en los estimativos de ingresos y gastos.

