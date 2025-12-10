Gobernación de Antioquia ofreció $100 millones por responsables del incendio en oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar, capturar y judicializar a las personas responsables del incendio ocurrido el martes, 9 de diciembre, en una oficina al interior del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en Medellín.

“No puede ser que unos pocos siembren terror en una institución de educación superior pública donde miles de jóvenes van a formarse”, indicó el mandatario en su cuenta de X.

Según el reporte preliminar de las autoridades, aproximadamente diez encapuchados ingresaron al campus y prendieron fuego a uno de los despachos administrativos de la institución. Personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín acudió al plantel educativo para controlar las llamas que consumieron por completo esta oficina, en la que hubo pérdida de muebles, enseres y algunos documentos.

Las primeras versiones de algunos testigos del hecho, detallan que el incendio habría sido producto de una protesta derivada de un presunto caso de abuso sexual que fue encubierto. Sin embargo, esto aún está por aclararse.

De igual manera, también se investiga si el incendio tiene relación con la posesión de Haver González Barrero como nuevo rector de la institución, periodo que comenzó el martes y finalizará el 8 de diciembre de 2029.