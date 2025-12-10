x

Luis Fernando Mejía renunció a Fedesarrollo tras siete años al frente de la dirección ejecutiva

Mejía dejará el cargo este 31 de diciembre de 2025. La junta directiva acepto su renuncia. Aquí los detalles.

    Luis Fernando Mejía renunció a Fedesarrollo. FOTO COLPRENSA
    Luis Fernando Mejía renunció a Fedesarrollo. FOTO COLPRENSA
Andrés Villamizar
Economía

hace 8 horas
El reconocido economista Luis Fernando Mejía no seguirá al frente del centro de pensamiento económico Fedesarrollo.

Así se conoció este 10 de diciembre de 2025. El Consejo Directivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) anunció que aceptó la renuncia de su director ejecutivo.

Mejía dejará el cargo el próximo 31 de diciembre. Con esto concluye un periodo de siete años al frente de la entidad, el más prolongado en los 55 años de historia del centro de investigación económica.

Siete años de liderazgo y consolidación institucional

Durante la administración de Mejía, Fedesarrollo fortaleció su posición como el principal centro de estudios económicos del país y uno de los más influyentes de América Latina.

El Consejo Directivo destacó que bajo su gestión la institución produjo estudios técnicos de alta calidad en áreas clave de la política económica y social, consolidando su incidencia en debates nacionales.

Luis Fernando Mejía renunció a Fedesarrollo. FOTO COLPRENSA
Luis Fernando Mejía renunció a Fedesarrollo. FOTO COLPRENSA

Entre los hitos reconocidos por la entidad, se subraya su “papel destacado desde el diseño de la hoja de ruta para la reactivación económica postpandemia hasta el análisis técnico de las recientes reformas estructurales”. Sus aportes fueron determinantes en discusiones sobre reformas tributarias, así como en los análisis de las reformas pensional y laboral.

Reconocimiento nacional e internacional

El posicionamiento de Fedesarrollo también se fortaleció en el plano internacional. La entidad ocupó el primer lugar en Centro y Suramérica en el Global Go To Think Tank Index de la Universidad de Pensilvania y fue catalogada de forma reiterada como una de las organizaciones más admiradas del país por líderes de opinión.

Además, la institución avanzó en su estrategia de internacionalización con la creación de la Red de Centros de Pensamiento de las Américas (CEPAS), de la cual Mejía fue su primer vicepresidente.

Agradecimiento institucional y transición en marcha

El Consejo Directivo expresó su “profundo agradecimiento a Luis Fernando Mejía por su dedicación, liderazgo y compromiso” durante sus años en la dirección. Indicó que deja una entidad fortalecida en lo financiero, con reconocimiento regional y un equipo consolidado para continuar impulsando investigaciones de alto impacto.

La organización informó que iniciará de inmediato un proceso de selección “riguroso” para designar al nuevo director ejecutivo, con el objetivo de mantener los estándares de independencia técnica y excelencia que han caracterizado a Fedesarrollo durante más de medio siglo.

