Luis Fernando Mejía renunció a Fedesarrollo tras siete años al frente de la dirección ejecutiva

El reconocido economista Luis Fernando Mejía no seguirá al frente del centro de pensamiento económico Fedesarrollo.
Así se conoció este 10 de diciembre de 2025. El Consejo Directivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) anunció que aceptó la renuncia de su director ejecutivo.
Mejía dejará el cargo el próximo 31 de diciembre. Con esto concluye un periodo de siete años al frente de la entidad, el más prolongado en los 55 años de historia del centro de investigación económica.