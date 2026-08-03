Por posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, Aeronáutica prohíbe vuelos de drones en Cali

La Aeronáutica Civil oficializó la restricción temporal al uso de drones en Santiago de Cali y municipios aledaños con motivo del cambio de mando del próximo 7 de agosto. La medida hace parte del amplio dispositivo de seguridad diseñado para el evento, que contará con más de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública y un despliegue progresivo de inteligencia, aeronaves y tropas especializadas.
De acuerdo con la autoridad aeronáutica, la prohibición aplicará de forma continua desde las 00:00 horas del jueves 6 de agosto hasta las 23:59 del sábado 8 de agosto de 2026. La restricción cubrirá el espacio aéreo de Cali, Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira, incluyendo las zonas perimetrales y de aproximación.
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La decisión busca fortalecer los anillos de seguridad, proteger a las delegaciones nacionales e internacionales que asistirán a la ceremonia y evitar interferencias en el espacio aéreo durante uno de los eventos de mayor importancia para el país.