Mancuso no seguirá como gestor de paz tras la suspensión de la resolución que lo nombró

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución con la que el presidente Gustavo Petro nombró al excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Esto pasó porque el tribunal accedió a la medida cautelar que buscaba frenar ese documento. Esta fue propiciada a través de una demanda. Para quienes la radicaron, la designación de Mancuso bajo esa figura revictimizaba a quienes sufrieron las atrocidades de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según se conoció. También presentaba irregularidades por no establecer límites geográficos, temporales ni funcionales para el ejercicio de gestor de paz. Le puede interesar: Esto fue lo que ocurrió en La Granja y El Aro, los hechos por los que llamaron a indagatoria a Álvaro Uribe

Evaluación de las demandas y vacíos en los argumentos de los demandantes

Cabe aclarar que el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional en una de las demandas, mas no en la otra. En la que no, se decía que el acto administrativo iba en contravía de las víctimas. Según el alto tribunal, el demandante no presentó la carga argumentativa exigida para una medida cautelar. Además, expuso que la designación desconocía el principio de “no revictimización”, pero que la demanda no identificó con precisión las disposiciones de ley que habrían sido vulneradas, o cómo ocurrió esa presunta falla.

Falta de límites en la discrecionalidad presidencial para nombrar gestores

La segunda solicitud sí fue aceptada. El despacho estudió los argumentos, en los que se hablaba de una supuesta ausencia de límites en designar a Mancuso como gestor de paz, como se afirmó.

Entre las conclusiones, el Consejo de Estado tomó en cuenta que el presidente de la República, Petro en este caso, tiene la dirección de todos los procesos de paz y tiene discrecionalidad para adoptar las medidas que considere necesarias para alcanzar la paz en el país. Sin embargo, esa facultad no es absoluta, según recordó el alto tribunal, ya que el ejercicio de esos poderes a discreción “no debe entenderse como arbitrariedad” ya que “el ejercicio de estas facultades no es al margen de la ley sino justamente en virtud de la ley y en la medida en que la ley haya dispuesto”, según se lee en el documento. En otras palabras, que el presidente pueda tomar decisiones a discreción no quiere decir que estas puedan estar al margen de la ley. Al contrario, deben ser coherentes con ella.

Precedente de la Corte Suprema y vigencia temporal de la gestoría de paz

Otro tema que recordó la determinación del Consejo de Estado tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. En 2024, su Sala Penal dijo que la figura de gestor de paz no puede ser “ilimitada, descontrolada o irrestricta” en sus alcances geográfico, temporal y funcional, ya que esto podría comprometer los derechos de las víctimas. Mancuso fue designado bajo esa figura el año pasado, hasta el 6 de agosto de este año. Es decir, el Consejo de Estado llega tarde: solo le quedaban tres días como gestor de paz. Junto a Mancuso, otros exlíderes paramilitares fueron designados como gestores de paz debido a que, según el jefe de Estado, el proceso de desmovilización llevado a cabo durante el Gobierno de Álvaro Uribe con las Autodefensas no culminó. Los excabecillas de las AUC también han señalado que sus procesos judiciales no han tenido un cierre definitivo. Le puede interesar: Exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue recibido en Casa de Nariño para oficializar su rol como gestor de paz

La visita de Mancuso a la Casa de Nariño

Cabe recordar que Mancuso fue a la Casa de Nariño para oficializar su designación en octubre de 2025. Justamente, lo recibió Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). Rodríguez ha vuelto a sonar en estos días tras “prender el ventilador” por una orden de Petro para trasladar un billón de pesos de recursos del Fondo de Adaptación a la UNGRD, con el pretexto de enfrentar los eventuales daños que causará el fenómeno del “Superniño” que azotará a Colombia a final del año. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En esas denuncias también incluyó comentarios sobre “la vida desordenada” del presidente Gustavo Petro y la influencia de las jóvenes Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz en las diferentes entidades. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)