Mancuso no seguirá como gestor de paz tras la suspensión de la resolución que lo nombró

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución con la que el presidente Gustavo Petro nombró al excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz.
Esto pasó porque el tribunal accedió a la medida cautelar que buscaba frenar ese documento. Esta fue propiciada a través de una demanda. Para quienes la radicaron, la designación de Mancuso bajo esa figura revictimizaba a quienes sufrieron las atrocidades de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según se conoció.
También presentaba irregularidades por no establecer límites geográficos, temporales ni funcionales para el ejercicio de gestor de paz.
Le puede interesar: Esto fue lo que ocurrió en La Granja y El Aro, los hechos por los que llamaron a indagatoria a Álvaro Uribe