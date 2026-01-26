¿Por qué las recientes encuestas presidenciales son tan diferentes entre sí? Esto dicen expertos

Colombia está a cuatro meses de ir a las urnas en la primera vuelta presidencial y, aunque hay dos candidatos que lideran la intención de voto, las diferentes encuestas han mostrado una tendencia a ser disímiles entre sí. Hay casos en los que hay entre ocho y 10 puntos de diferencia por el mismo candidato entre las encuestas.
La más reciente encuesta llevada a cabo por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) muestra una amplia ventaja del candidato petrista Iván Cepeda, con un 28,2 % de intención de voto; seguido por el abogado Abelardo de la Espriella, con un 15,5 %. Ambos aparecen como punteros.
A ambos les siguen el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, con un 9.8 %; la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con 3,7 %; la periodista Vicky Dávila, con un 2,4 %; la uribista Paloma Valencia, con un 2,3 %, y el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con un 1 %.
Sin embargo, el orden de los favoritos de las personas consultadas para esa encuesta varía en las encuestas llevadas a cabo antes, así como los porcentajes que han obtenido.
Por ejemplo, si bien en la encuesta de Guarumo los punteros siguen siendo Cepeda y De la Espriella, pero con una diferencia más amplia entre el porcentaje que marcan y en la diferencia entre ambos. El senador del Pacto Histórico obtuvo un 33,6 %, mientras que el candidato independiente sacó un 18,2 %.
Entre tanto, los perseguidores de ese sondeo son la senadora del Centro Democrático, quien marcó un 6,9 %; la exdirectora de Revista Semana, con un 4,1 %; el exalcalde de Medellín, con un 3,9 %; el exsenador Juan Manuel Galán, con un 3,3 %, y cierran el mismo 6 % López y el también exalcalde de la capital, Enrique Peñalosa.