Los últimos proyectos de Miguel Uribe en el Senado que no alcanzaron a ser aprobados

Uno de estos buscaba crear una estrategia para la protección y seguridad de los defensores de derechos humanos y líderes sociales.

  • Miguel Uribe Turbay será enterrado este miércoles en el Cementerio Central de Bogotá. FOTO COLPRENSA
    Miguel Uribe Turbay será enterrado este miércoles en el Cementerio Central de Bogotá. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 9 horas
bookmark

No solo su discurso contundente y sostenido de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro fue lo que identificó a Miguel Uribe Turbay en su paso por el Senado, sino también lo fue su papel legislativo en la presentación de proyectos de ley. El atentado en su contra, del pasado 7 de junio en Bogotá, truncó tres propuestas que presentó y que no alcanzaron a ser aprobados.

Le puede interesar: Miguel Uribe Turbay: un adiós con honores en el Capitolio y la Catedral Primada.

En la tercera legislatura, que no pudo terminar por la tragedia que sufrió, Uribe había alcanzado a radicar tres proyectos. Uno de estos buscaba crear “una Estrategia Integral y Oportuna de Atención para garantizar la protección efectiva del derecho a la seguridad e integridad personal de líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas objeto de protección”.

Otro que dejó en trámite fue aquel que “organiza el servicio público de la formación técnica, se modifican las leyes 30 de 1992, 749 de 2002 y 1064 de 2006 y se dictan otras disposiciones”.

Y el tercero que quedó en el tintero fue el que permitía “el libre acceso del personal uniformado de la Fuerza Pública a todos los sistemas de transporte masivo del país”.

Por otro lado, el senador propuso dos iniciativas legislativas de su autoría. Uno buscaba adoptar “medidas de prevención, protección y sanción del acoso sexual digital” y otro buscaba reducir “la tarifa del IVA (impuesto del valor agregado) en tiquetes aéreos”.

Sin embargo, no tuvo tiempo para radicar ante la Secretaría General del Senado dos proyectos de ley.

Uno que establecía una moratoria temporal en la exigencia de consultas previas en proyectos minero-energéticos. Con este se modificaban los artículos 16 A y 44 de la ley 65 de 1993 que expidió el Código Penitenciario y Carcelario”.

El otro pretendía establecer los lineamientos y disposiciones necesarios para fomentar la formación de programadores y aumentar la disponibilidad de profesionales en programación para facilitar su incorporación en el mercado laboral colombiano.

Este miércoles será el último adiós al senador del Centro Democrático, quien será enterrado en el Cementerio Central de Bogotá, después de dos días de honras fúnebres en su memoria en el Congreso de la República.

Miguel Uribe Turbay estuvo más de dos meses luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras recibir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Una de las balas se le quedó alojada en la cabeza.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Temas recomendados

Orden público
Política
Senado
Proyectos de ley
Colombia
Miguel Uribe
