Hombre señalado de atacar sede de campaña de Paloma Valencia es activista del Pacto

A pesar de que congresistas y bodegueros del Pacto Histórico instalaron la narrativa de que el ataque a la sede campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en Bogotá fue un “autoatentado” o “autoataque” para victimizarse, los hechos apuntan a otra cosa. Esta semana se conoció que una de las personas que participó en la vandalización es cercana a ese movimiento político.
Según una investigación de La FM, una de las personas que dañó una pancarta de esa sede, ubicada en la localidad de Chapinero en la capital, hace proselitismo en favor de Iván Cepeda. El hecho ocurrió en una movilización de colectivos petristas, que también terminaron en actos vandálicos contra entidades bancarias y establecimientos comerciales.
