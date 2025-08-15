Atención: Petro solicitará al gobierno de Nicaragua que entregue a Carlos Ramón González

El presidente Gustavo Petro anunció que como “la justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González”, su Gobierno “solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”.
En contexto: Embajada de Colombia en Nicaragua tramitó residencia a Carlos Ramón González el mismo día de su imputación.
Esta noticia la dio a conocer el jefe de Estado luego de negar que su Embajada en Nicaragua y la Cancillería hubiera hecho una solicitud para que le otorgaran residencia al exsecretario del Departamento Administrativo de la Presidencia y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia.