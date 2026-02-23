x

Una batalla tras otra y Robert Aramayo fueron los grandes ganadores de los BAFTA 2026

La película de Paul Thomas Anderson recibió seis premios, mientras que Aramayo alzó el galardón de Mejor Actor por interpretar a un activista con Síndrome de Tourette en I Swear, película que no se sabe todavía si llegará a cines colombianos.

  • Leonardo DiCaprio fue derrotado por Robert Aramayo en la categoría de Mejor Actor de los BAFTA 2026. FOTOS: Cortesía HBO Max y One Story High
El Colombiano
hace 39 minutos
Este domingo, en el Royal Festival Hall de Londres, se entregaron los Premios BAFTA 2026, que reconocen las mejores producciones del cine británico e internacional. La gran ganadora de la noche fue Una batalla tras otra, la cinta del estadounidese Paul Thomas Anderson que se alzó con seis estatuillas.

Lea: James Bond: La saga completa del espía más famoso de la historia del cine ya está en Netflix

La película, que a principios de enero ganó tres Globo de Oro, sigue a Bob, un veterano de un movimiento revolucionario que se dedicó a criar en soledad a su hija, Willa. La joven es secuestrada y es así como todo se transforma para el personaje interpretado por el ganador del Óscar, Leonardo DiCaprio.

Una de las sorpresas de la noche fue el triunfo del actor con raíces españolas Robert Aramayo, quien ha hecho parte del elenco de Juego de Tronos y El señor de los anillos: Los anillos de poder. El británico se llevó el galardón en la categoría de Mejor Actor por su papel en I Swear, basada en la historia del activista escocés John Davidson, quien está diagnosticado con Síndrome de Tourette.

Esta película podría llegar a salas de cine de Estados Unidos en los próximos meses, pero aún no se sabe si estará en carteleras colombianas.

Aramayo se impuso sobre Timothée Chalamet, quien era uno de los favoritos para recibir este premio por su trabajo en Marty Supreme. Y en cuanto a la categoría de Mejor Actriz la ganadora fue Jessie Buckley, por Hamnet, quien con su triunfo en los Globo de Oro y en esta velada da un paso más para convertirse en la favorita para llevarse el Óscar el próximo 15 de marzo.

Listado completo de ganadores de los Premios BAFTA 2026

Mejor Película: Una batalla tras otra.

Mejor Actor: Robert Aramayo, por I Swear.

Mejor Actriz: Jessie Buckley, por Hamnet.

Mejor Película Británica: Hamnet.

Mejor Debut Británico (guionista, director o productor): La sombra de mi padre.

Mejor Guion Adaptado: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson.

Mejor Guion Original: Los pecadores, de Ryan Coogler.

Mejor Película de Habla No Inglesa: Valor sentimental, de Joachim Trier (Noruega).

Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra.

Mejor Actriz de Reparto: Wunmi Mosaku, por Los pecadores.

Mejor Actor de Reparto: Sean Penn, por Una batalla tras otra.

Mejor Película Infantil y Familiar: Boong.

Mejor Vestuario: Frankenstein, de Guillermo del Toro.

Mejores Efectos Visuales: Avatar: fuego y ceniza.

Mejor Diseño de Producción: Frankenstein, de Guillermo del Toro.

Mejor Sonido: F1: la película.

Mejor Maquillaje y Peluquería: Frankenstein, de Guillermo del Toro.

Mejor Banda Sonora Original: Los pecadores

Le puede interesar: La película Star wars: The Mandalorian and Grogu estrenó su tráiler (ya casi se verá en cines)

Mejor Película de Animación: Zootopia 2.

Mejor Cortometraje Británico de Animación: Two Black Boys In Paradise.

Mejor Cortometraje Británico: This Is Endometriosis.

Mejor cásting: I Swear.

Mejor Fotografía: Una batalla tras otra.

Mejor Montaje: Una batalla tras otra.

Mejor Documental: Mr. Nobody Against Putin.

Estrella Emergente (votado por el público): Robert Aramayo, por I Swear.

