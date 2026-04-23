Así es la ‘guerra a muerte’ que se vive en la Casa de Nariño, según Angie Rodríguez: “Presidente, pare esto y proteja mi vida”

Quien fue la mano derecha de Gustavo Petro por más de un año tenía varios secretos, de la mayor gravedad, que decidió contar en las últimas horas. El abanico de escándalos revelados por Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo de Adaptación, va desde presuntas amenazas y extorsiones, robo de recursos públicos a través de chantajes, caos institucional y hasta presuntos nexos de personas cercanas al jefe de Estado con la guerrilla del ELN.
Rodríguez, una politóloga de 32 años de origen popular —también envuelta en escándalos— le contó a Semana y luego a otros medios que teme por su vida debido a las peleas que tiene con personas muy poderosas en el Gobierno como la tristemente célebre Juliana Guerrero, el director de la UNGRD Carlos Carrillo y el actual jefe de despacho presidencial, Raúl Moreno.
Este diario recopiló los 10 puntos más graves de sus denuncias que encienden la llama del “fuego amigo” en la Casa de Nariño; aunque nunca se ha apagado, realmente.
“El poder y el dinero los tiene enceguecidos”
Una de las frases de la exfuncionaria que dejó al descubierto el choque en Palacio fue la desconfianza que habría por la posibilidad de que el proyecto político del petrismo continúe otro periodo presidencial (2026–2030). Según dijo en la entrevista con el mencionado medio de comunicación, en el “Gobierno del Cambio” habría “un juego por el poder y el dinero”, que “los tiene enceguecidos” a sus integrantes.
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“Muchos piensan que este Gobierno no va a continuar y, por eso, miran cómo exprimirlo. Un ejemplo de ello es Juliana Guerrero. Ella es quien maneja el poder en muchas entidades”, relató al respecto.
Sin embargo, los sondeos y encuestas muestran que el continuismo del Gobierno Petro tiene alta posibilidad de continuar, aunque cada vez menos marcada.
En ese sentido, el candidato presidencial del Pacto Histórico —el senador Iván Cepeda— es el favorito en las recientes encuestas de intención de voto, con un porcentaje de favorabilidad que ronda el 37 %. Lo siguen el abogado Abelardo de la Espriella, con un 23 % de la intención de voto, y la senadora Paloma Valencia, con un creciente 20 %.
Dice que Carlos Carrillo la mandó espiar
Las declaraciones de la exdirectora del Departamente Administrativo de la Presidencia también revivieron una rencilla pública en el Gobierno: la que tienen ella y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.
Vale recordar que en enero de este año el director reveló que fue expulsado del grupo de WhatsApp que reúne a los directores de las entidades gubernamentales por culpa de Rodríguez. Esto ocurrió el pasado 6 de enero después de que él criticara una declaración institucional leída desde la Casa de Nariño. En esa intervención, la gerente del Fondo de Adaptación, acompañada por otros integrantes del gabinete ministerial, expresó su respaldo al presidente Petro ante cuestionamientos provenientes de Estados Unidos.