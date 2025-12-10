Lo que ganan y pierden Fajardo y De la Espriella al no ir a consulta

A diferencia de la tendencia que ha marcado las últimas elecciones presidenciales en Colombia, los candidatos Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo –dos de los más opcionados para llegar a la Casa de Nariño, según las encuestas–, sorprendieron al tomar una decisión radical: anunciaron en los últimos días que se saltarán las consultas interpartidistas de marzo próximo y buscarán medirse directamente en primera vuelta. De fondo, en medio de estrategias políticas y movidas cuyo desenlace sigue siendo incierto, la decisión de Fajardo y De la Espriella implica un reacomodo en el mapa electoral que podría desembocar en la fragmentación de votos, un viraje en la tradicional conformación de bloques o coaliciones e incluso, perdida de visibilidad de cara a sumar apoyos para 2026. Le puede interesar: “Es un insulto al país”: estos son los congresistas involucrados en caso UNGRD que buscan repetir curul en 2026. Además, supone un duro golpe para la mentada unidad de sectores de centro-derecha al que le apuestan figuras como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del Centro Democrático, que semanas atrás sorprendió con una propuesta que hoy se desvanece: una coalición para las elecciones presidenciales “desde Fajardo hasta De la Espriella”. Sin embargo, no todo sería adverso. El hacerle el quite a la consulta interpartidista del 8 de marzo –que coincide con las elecciones al Congreso–, podría ser una lección aprendida, especialmente para Fajardo que, aun con la coalición de la Centro-Esperanza en 2022, terminó en pelotera con algunos dirigentes con los que compitió, aceptó apoyos con los que no estaba de acuerdo e incluso, dio pie a la dispersión de votos.

Camino en solitario El primero en tomar distancia de una consulta fue el propio De la Espriella –favorito de la derecha en los sondeos y, hoy por hoy, uno de los contendores más fuertes–, quien le cerró la puerta a esa vía tras inscribir ante la Registraduría 4,6 millones de firmas para avalar su aspiración. “No voy a la consulta de marzo, pero estoy abierto a la unidad”, dijo, lo que habría generado molestia en el propio Uribe. Por su parte, Fajardo también anunció que emprenderá un camino en solitario, advirtiendo que su apuesta no es liderar el centro, sino “construir una nueva mayoría”. Lo anterior, dejando de lado los extremos y apostando por una fórmula que reivindique el centro. “Colombia está mamada de la polarización. He recorrido el país en múltiples oportunidades, caminado por muchos rincones y escuchado conversaciones de todo tipo. Este año encuentro una Colombia completamente diferente. Es un país con divisiones, malestares, rabias, frustraciones y mucha incertidumbre”, dijo. De hecho, siguiendo la corriente, este mismo martes se conoció que la Alianza Verde no participará en una consulta interpartidista. “El partido no estará en consulta alguna”, ratificó el copresidente la colectividad, Rodrigo Romero, quien dijo que los afiliados quedan en libertad para votar por quien consideren en las presidenciales. Si bien aún el partido no define si tendrá candidato propio a la contienda, no se descarta que el exministro Juan Fernando Cristo, de En Marcha, busque hacerse a la bendición de los verdes, teniendo en cuenta la reciente coalición para las elecciones al Congreso. De hecho, su dominio quedó en evidencia tras poner como cabeza de lista al Senado al exalcalde Luis Eduardo Garzón, por encima de figuras como los senadores Jota Pe Hernández, Angélica Lozano o Ariel Ávila. Por otro lado, el exembajador Luis Gilberto Murillo –que ayer entregó 1,2 millones de firmas para avalar su aspiración–, anunció también que su movimiento “no ha manifestado” la intención de participar en una consulta interpartidista. “No cerramos ninguna posibilidad, pero vamos directo a primera vuelta”. Reacciones y coletazos Esta avalancha de “no” a las consultas interpartidistas generó reacciones en diferentes orillas políticas. Aunque por meses hubo coqueteos a Fajardo desde la coalición que lideran figuras como David Luna, Mauricio Cárdenas o Juan Manuel Galán, desde ese mismo frente hubo críticas y reparos a la determinación del exgobernador de Antioquia.

“Respeto la decisión del candidato Fajardo, pero lamento que no quiera participar en una consulta que permitiría consolidar un liderazgo fuerte y compartido. Una consulta no debilita al centro político: lo ordena, lo despierta y le da legitimidad democrática. El centro debe mostrar carácter. Colombia necesita una alternativa alejada de los extremos, y esa alternativa se construye juntos. Ojalá Fajardo reconsidere: aquí siempre será un actor necesario”, sostuvo Luna. A su turno, el exconcejal Juan Daniel Oviedo ratificó que la consulta no divide, sino que “ordena y suma”. Por ello, advirtió que, mientras “los extremos entendieron cómo ganar –se organizan–, el centro aún no: prefiere caminar solo. Colombia necesita un liderazgo que juegue en equipo, no uno que llegue solo a la línea de partida”. En el mismo sentido se pronunció Cárdenas, quien calificó como “equivocado” emprender un camino en solitario, ratificando que las consultas son “la única forma de unir”. De hecho, según cifras de la Registraduría, hasta ahora 32 movimientos y colectividades le han manifestado a la entidad su intención de participar en consultas interpartidistas. En el ramillete se cuentan partidos como el Centro Democrático, el Liberal, Pacto Histórico, La U, el Conservador o el grupo significativo de ciudadanos que lidera la exalcaldesa Claudia López. Se destaca también Cambio Radical que, a través de su líder natural, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, ha insistido en la necesidad urgente de “sumar esfuerzos y articular sectores democráticos para enfrentar el actual deterioro institucional y rumbo equivocado del país bajo el actual Gobierno. En este contexto, el partido ha señalado que la unidad es el camino para detener una dictadura y para reconstruir las bases sociales, económicas e institucionales que están gravemente afectadas”. Efectos inciertos Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), las consultas interpartidistas se han consolidado en los últimos comicios como una vía para que “haya candidaturas muchísimo más claras”. Además, le apuestan a incentivar la democracia interna y lograr visibilidad de los candidatos.

Sin embargo, para el profesor Javier Leonardo Garay, doctor en ciencia política, lo que evidencia que algunos candidatos están tomando distancia de este mecanismo es que el país “está entrando en una etapa diferente de la política, caracterizada por liderazgos que son muy personalistas, dados al golpe de opinión y no necesariamente a la formación y conformación de coaliciones ni partidos”. En esa línea, sostuvo que este tipo de determinaciones contribuyen a la dispersión de apoyos, pues los diferentes espectros, en lugar de conformar coaliciones, parecen estar ahora alineados alrededor de varios candidatos. “A lo que apuntan figuras como Fajardo es a dividir más el voto para ver si de alguna manera se cuela para pasar a segunda vuelta. Pero, efectivamente, lo que puede llevar es a una fragmentación que hace mucho más incierto quién va a pasar”. En ello coincide el profesor Juan Pablo Milanese, del programa de Ciencia Política de la Universidad ICESI, quien alertó que las determinaciones de Fajardo y De la Espriella podrían “contagiar” a otros candidatos. “Un escenario de alta fragmentación no es nada bueno para la gobernabilidad futura, no importa quién sea el futuro presidente”. De acuerdo con Milanese, no deja de ser incierto cómo cambiará la estrategia de alianzas para De la Espriella y Fajardo al entrar directamente a primera vuelta. La disyuntiva es clara: ¿pierden oportunidades o ganan margen de maniobra? “Es difícil calcularlo. Más que ganar margen de maniobra, ellos pretenden evitar consultas donde o pueden perder, o ganar con un número bajo de votos (como le pasó a Fajardo hace cuatro años). Obviamente perder la consulta te saca legalmente del juego, pero ganar con pocos votos te saca ‘de hecho’”, remató. Aunque la carrera presidencial arrancó hace rato, los efectos de este tipo de determinaciones aún son inciertos. Es un hecho que, aunque vayan en solitario a primera vuelta, tanto Fajardo como De la Espriella necesitarán adhesiones y apoyos que permitan consolidar sus aspiraciones y sumar aliados de diferentes orillas políticas. ¿Les saldrá la jugada o terminarán marginados? Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

