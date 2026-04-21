¿Se pueden hacer debates con las condiciones que quiere imponer Iván Cepeda?

Un partido de fútbol con árbitro, estadio e hinchada escogidos es más o menos lo que quiere el senador Iván Cepeda —candidato del petrismo a la Presidencia— para debatir los planes y propuestas de Gobierno con sus contendores. Aunque no con todos, sino con las que él llama las dos candidaturas de la “extrema derecha”, en referencia a la senadora Paloma Valencia —candidata del uribismo y de la centroderecha— y al abogado Abelardo de la Espriella —candidato independiente de la derecha—. Así lo dejó claro el pasado 18 de abril cuando, en un evento de campaña en Fusagasugá (Cundinamarca), dijo que, según él, las campañas de Valencia y De la Espriella han estado marcadas por la mentira y el ataque sin fundamento. “Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, dijo leyendo una hoja. Sin embargo, este cambio de postura del candidato de la izquierda se da después de meses marcados por su nula participación en debates presidenciales, en los que ha repetido y sostenido que su campaña es “sin shows ni estridencias” y en los que solo ha hablado en entrevistas con Noticias Caracol y con los periodistas Daniel Coronell y María Jimena Duzán. Le puede interesar: “Fantoche”: Fajardo arremete contra De la Espriella y lo tilda de “peligro para Colombia”. En la misma “invitación”, Iván Cepeda expresó que no va a prestarse a la “manipulación mediática y a la política del espectáculo” y que se definirán los escenarios idóneos para tener debates equitativos con “moderadores pertinentes”, aunque no explicó quiénes tendrían esa cualidad. “Así que llegó la hora en la que vamos a pasar del cómodo ejercicio que han practicado la candidata Valencia y el candidato De La Espriella de calumniar, insultar y agredir, a debatir, a fondo, al debate conceptual, argumentativo, estructurado, sobre ideas y propuestas”, agregó el aspirante presidencial del hoy gobernante Pacto Histórico. Abiertamente, Cepeda le dijo a Duzán en entrevista que iría a debates, pero bajo sus condiciones: “Que haya un escenario y unas garantías para que sea imparcial. Porque no quisiera un debate en el que discutiera con el moderador. Que definamos los temas, que no son simplemente la seguridad o la militarización del país”, señaló. De manera contradictoria, señaló que “los debates sí se están haciendo”. Pero la semana pasada no fue al debate que hizo Noticias Caracol en el que estuvieron Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo y Roy Barreras. Abelardo de La Espriella tampoco estuvo, como dijo, “por motivos de agenda”.

Este antecedente, en términos democráticos, es preocupante. De ninguna manera un candidato puede imponer exigencias sobre los temas a discutir en un debate presidencial televisado y debe aceptar −como ha ocurrido históricamente (ver nota anexa)− que se le hagan reclamos por representar las banderas heredadas del gobernante de turno. ¿Por qué no ha ido hasta ahora a debates el candidato del Pacto? Expertos coinciden en que la estrategia apunta a no poner en riesgo su favorable posición en las encuestas, donde lidera la intención de voto. Y también a evitar escenarios en los que deba responder por los escándalos del gobierno de Gustavo Petro, su padrino político, al que representa como continuidad. El cambio de posición de Cepeda en este tema, sin embargo, no es fortuita. Según el analista político Jairo Libreros, es una táctica de campaña pensada a raíz de lo que han mostrado algunos sondeos. “Lo hace porque los sondeos y trackings (mediciones) son contundentes: no solo se estancó sino que pierde un porcentaje importante ante Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella y lo que permite detener esa caída y el rumbo es ir a debatir para convencer a quienes no han tomado la decisión de por quién votar. Está claro que al estar estancado pierde espacio en la intención de votos”, afirmó el experto en diálogo con este diario. Y agregó que al candidato de la izquierda “es difícil encontrarle una línea democrática y ahora se ve en la necesidad de retar tratando de ocultar que quien estuvo en una posición negativa de ir a debates fue él y no sus adversarios”. “Si quiera se le quitó el miedo” Después del “reto político” del candidato, sus dos perseguidores en las encuestas reaccionaron con un “sí” en el que —entre ironía y aceptación— hicieron críticas a su cambio de postura y al Gobierno Petro. Paloma Valencia celebró que “si quiera se le quitó el miedo a Cepeda, si lo hemos citado varias veces a debates, pero él prefería estar escondido”, en referencia a la actitud del senador en campaña, en la que ha prevalecido la lectura de discursos en plaza pública. “Que hablemos: sobre la paz total y cómo le ha entregado territorio, armas y ha entregado los colombianos a la violencia. Que nos responda del crecimiento de las masacres. Tenemos el inicio del año más dramático de la última década en términos de violencia y de masacres”, agregó.

De igual manera, la candidata uribista expuso que uno de los temas a debatir debe ser el sistema de salud y de “cómo ‘Petrosalud’ tiene a los colombianos sin medicamentos, los tiene sin tratamientos. Diez millones de atenciones paralizadas”; así como de que “estamos pagando el gas más caro porque no dejaron sacar el de nosotros. Cómo se han perdido regalías y empleo para los colombianos”. “Estamos listos para el debate con un moderador independiente y ojalá en un canal de televisión donde todos los colombianos puedan comparar lo que es defender un Gobierno que solo nos ha traido pobreza, violencia y destrucción del sistema de salud y un Gobierno nuevo, donde todos los colombianos cabemos porque hasta los petristas son bienvenidos”, recalcó. “Que salga con papelitos” Entre tanto, el abogado Abelardo de la Espriella criticó que Cepeda exigiera condiciones para que se dé el debate y, al igual que Valencia, recordó que le han exigido desde hace meses que asista a los debates. Le dijo que dejara de “lloriquear” y de “esconderse”. “Iván Cepeda vive en una realidad paralela. Quien le propuso hace cuatro meses que diera la cara y dejara de ser cobarde para enfrentarse a mí a un debate fui yo. Que salga con papelitos, con ayuda, yo no tengo ningún problema”, dijo en un pronunciamiento en respuesta al reto. Así mismo, expresó que era “paradójico” que su rival “pida unas condiciones en las que no se puede decir la verdad sobre él y sobre el régimen que él defiende que ha sido un completo fracaso” y que, en cambio, “a punta de mentira y difamación, ha denigrado de Álvaro Uribe Vélez, de los empresarios de Colombia, de grupos importantes de la población que le aportan a este país”. El abogado fue enfático en que la campaña presidencial “no es un juego de muñecas” ni “un juego de niños”, sino que “es política y la política es confrontacional. Sobre todo cuando uno está defendiendo la libertad, la democracia y la institucionalidad”. “Cepeda, deja de lloriquear y acepta que se te digan las verdades sobre lo que tú representas, defiendes y de quién eres el heredero. Deja de estar escondiéndote, pon la cara y sal a un debate sin condiciones como corresponde en la democracia”, añadió. El llamado para incluir a todos El candidato del centro, Sergio Fajardo, celebró la postura de Cepeda y dijo que “Colombia no necesita silencios cómodos, necesita debate de frente”. No obstante, cuestionó si a ese debate público “también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe”.

“Yo estoy listo. Siempre listo para un cambio serio y seguro”, añadió el aspirante. De hecho, en una declaración a medios este lunes, el candidato criticó que esa invitación sea solo para quienes ocupan el segundo y tercer lugar en la carrera presidencial. “No sorprende para nada porque es deliberado, porque él sabe que lo que necesitan es la polarización, la confrontación, la rabia, el malestar. Eso es lo que quieren”, aseguró.

En ese sentido, insistió en que la campaña no “se acabó” y que no “hay que escoger un bando”, sino que “la forma de salvar a Colombia es precisamente no escoger ninguno de esos dos bandos: unos están buscando la Colombia enverracada y nosotros buscamos la Colombia que sabe convivir, que sabe respetar, que sabe construir, que sabe transformar, que entiende los problemas, que tiene disciplina, método y rigor”. En medio de las respuestas al reto del candidato petrista, Abelardo también puso condiciones para ese debate y dijo que solo debería ser solo entre los candidatos que tiene “una opción real” de ganar. Por lo tanto, dijo que el ganador de la carrera estará entre Cepeda, Valencia, Fajardo y él. “De ahí para abajo eso no tiene sentido, para qué nos vamos a desgastar de esa manera. Bajo esas condiciones, estoy listo. Tenemos que ser serios y prácticos. ¿Qué ganamos llevándole a la gente candidatos sin ninguna opción? Vamos a ir los que tienen opción para que la gente vea cuáles son las propuestas y de qué estamos hechos”, afirmó el candidato del movimiento “Defensores de la Patria” en entrevista con Blu Radio. Sobre ese veto, Fajardo aseguró que “es un fantoche” y que no tiene “ni idea de lo que es la democracia”. Igualmente, indicó que De la Espriella lo que sabe es “agredir, insultar, payasear, (hacer) un show” y que “para construir una sociedad no tiene ni malicia. Es un peligro para Colombia”. “Vengan a los debates”: López La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López —quien aspira a la Presidencia en fórmula con Leonardo Huerta—, dijo en sus redes sociales que los candidatos Cepeda y De la Espriella se dieron cuenta de que es un error no ir a debates, en referencia al que hizo Noticias Caracol sobre el sector energético y que tuvo un alto rating. “Ahí sí aparecieron el señor Cepeda y el señor Abelardo de la Espriella a decir que quieren debatir. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los medios de comunicación no se van a dejar censurar y van a hacer debates y que los colombianos sí quieren escuchar los debates”, sostuvo López. Por otra parte, invitó a que “el señor Abelardo de la Espriella y el señor Cepeda, si quieren debatir: vengan a los debates, aquí los vamos a atender con propuestas y con argumentos. Si no vienen, es porque quedará en evidencia que lo que no tienen es propuestas, tienen rabo de paja o no le pueden poner la cara a los colombianos”.