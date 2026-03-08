Atención: Claudia López es la virtual ganadora de la Consulta de las Soluciones

Claudia López es la ganadora de la Consulta de las Soluciones que disputó contra el abogado Leonardo Huerta. La exalcaldesa, con el 50,73% de mesas escrutadas, ya llevaba 258.147 votos y su contrincante, 20.149, según datos de la Registraduría. Así, se convierte en líder de la consulta del centro político en la que solo hubo dos participantes porque Sergio Fajardo, Maurice Armitage y Juan Fernando Cristo no se sumaron.
Con una carrera marcada por el activismo anticorrupción, su paso por el Congreso y su gestión al frente de la capital del país, López llegó a esta jornada electoral como una de las aspirantes más conocidas dentro de su coalición.
Su desempeño en la consulta interpartidista, cuando se conozca la totalidad de resultados, será clave para determinar el rumbo de su proyecto político y su papel en la carrera hacia la Casa de Nariño. Precisamente, entrará a competir directamente contra Fajardo en primera vuelta.