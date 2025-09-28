Calamar, municipio que vive en “riesgo extremo”

“Hoy lo que predomina es un ambiente de incertidumbre y de miedo”. Así resume el alcalde de Calamar, Camilo Castaño García, la cotidianidad del municipio que convive y lidera, con la presión de grupos armados ilegales. Aquí la población se mueve con cautela: un día son citados por un grupo, a los pocos días por otro, y ambos exigen dinero.
La rutina comercial se resiente, la inversión se aleja y lo que permanece es la zozobra, de acuerdo con su mandatario.
Para contextualizar, Calamar está situado a 76 kilómetros al sur de San José del Guaviare, la capital del departamento de Guaviare. De acuerdo con su sitio oficial, sus territorios planos forman parte de los llanos amazónicos, con temperaturas que se mantienen entre los 27 y 30 grados durante casi todo el año.
Según la información oficial disponible —actualizada a 2019 por el municipio—, la explotación forestal, la ganadería y la agricultura son sus principales fuentes económicas, en el que se cultivan productos como el cacao y el caucho. Aunque no hay cifras recientes, el alcalde estima que hay alrededor de 13 mil calamarenses en el municipio, una población pequeña frente a la magnitud de los constantes desafíos de orden público.
“Es mi tierra un ejemplo de vida, de coraje y de ganas de paz; es mi tierra refugio de todo el que llega a buscar la libertad”, dice su himno municipal, en el que se exalta la vocación de acogida y la esperanza que los habitantes proyectan sobre su territorio, pero contrasta con la incertidumbre que describe su alcalde.