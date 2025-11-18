Otra batalla de 2026: los partidos se enfrentan por el #1 de sus listas

Si bien las discusiones y movidas del ajedrez electoral colombiano no dejan de estar concentradas en el camino para conquistar la Presidencia en 2026, de manera mucho más silenciosa y soterrada en varios partidos se libran sendas pugnas, disputas y refriegas por asegurar un cupo en otro proceso clave y si se quiere conexo: ser cabeza de lista de esas colectividades en las elecciones al Congreso.
Se trata de un privilegiado y codiciado puesto –el célebre #1– en el listado de candidatos que conforman los movimientos para llegar al Elíptico. Usualmente, quien encabeza la plancha es una figura con marcado liderazgo y reconocimiento, lo que implica influencia, prestigio y hasta la personalización de la propia identidad de la bancada.
Por ello, ese “rostro” de la lista tiene un desafío mayúsculo. Apalancado en su renombre y autoridad, está llamado a atraer el mayor número de votos para el partido y los demás candidatos, sin distingo de si se trata de listas abiertas (en las que el ciudadano vota por un aspirante específico) o cerradas (en las que se vota por un partido y los candidatos logran curules según el número de votos y el orden de la lista).
La puja por ese puesto –que se traduce también en grandes probabilidades de ser elegido y consolidar un alto peso político–, se ha venido intensificando en varias colectividades de cara al 8 de marzo, cuando, a la par con las consultas interpartidistas, se elegirá al nuevo Congreso.
Le puede interesar: Incertidumbre, fracturas y una candidatura sin brújula: ¿Cómo el uribismo recompondrá el rumbo para 2026?
El rifirrafe ya comienza a generar divisiones, abrir heridas y desatar enfrentamientos cada vez más públicos que, de no resolverse con estrategia y tacto político, podría terminar por afectar los intereses de los diferentes partidos en su objetivo de asegurar la mayor cantidad de curules. EL COLOMBIANO presenta el panorama que se vive en las huestes de las principales colectividades de cara a lo que se viene en las elecciones legislativas de 2026.
Disputa al rojo en el Liberal: la hija de Gaviria entra en escena
En el Partido Liberal hasta hace algunas semanas el ungido sin discusión para liderar la lista era el senador Lidio García, nada menos que el actual presidente del Congreso y uno de los más incondicionales del director de la colectividad, el expresidente César Gaviria. Hace cuatro años, fue García quien también se quedó con el #1 y se hizo a la mayor votación de los liberales al conseguir 157.000 apoyos. Sin embargo, el panorama cambió en cuestión de días.
Ahora se baraja que la cabeza de lista sea María Paz Gaviria, la hija del expresidente Gaviria y quien hace casi un año renunció a la dirección de la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo). Si bien la dirigente sonaba para encabezar en la lista a la Cámara, finalmente se resolvió que aspirara al Senado.
“El nombre de María Paz comenzó a sonar como cabeza de lista en los últimos días. Quieren impulsar su rol como directora de ArtBo, su carisma y su personalidad. Quieren asegurarle un puesto. (El expresidente) Gaviria estaría pensando en que Lidio se mueve solo y ya tiene su caudal, en cambio María Paz no”, señaló una fuente de las huestes liberales.
Ahora la última palabra la tendrá el expresidente, quien está llamado a definir si le da el respaldo a uno de sus máximos escuderos o si le tira la batuta a su hija.