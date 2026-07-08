Empiezan a llover propuestas: Abelardo recibió 18 proyectos en su primer empalme regional, ¿todos se pueden cumplir?

Empezó la gira por los diferentes departamentos. Norte de Santander fue el primero al que asistió el presidente electo Abelardo de la Espriella en su estrategia de los empalmes regionales con alcaldes y autoridades locales. En contexto: Petro no, regiones sí: en Cúcuta, arranca el empalme ‘paralelo’ de Abelardo con los alcaldes: ¿cómo funcionará? El mandatario prometió revisar uno a uno los proyectos pendientes de las regiones y ser “realista” sobre cuáles podrán ejecutarse durante su gobierno. “Vamos a revisar cada uno de los proyectos que están pendientes (...) y les vamos a decir: ‘estos proyectos se pueden y estos no’”, afirmó De la Espriella durante su primer encuentro. Aseguró que, aunque existe voluntad política para respaldar las iniciativas territoriales, no hará promesas que no puedan cumplirse. “Tengo toda la voluntad política, pero no voy a mentir sobre lo que sea inviable”, señaló.

Por su parte, el ministro de Defensa designado aseguró que durante la jornada los alcaldes expusieron la situación que enfrenta el departamento en materia de seguridad, salud, educación e infraestructura, y entregaron más de 18 proyectos para ser evaluados por el nuevo gobierno.

Y es que, pese a la expectativa que genera para los mandatarios locales estos encuentros con el presidente entrante, lo cierto es que el presupuesto es limitado y no todo se podrá hacer al tiempo. Es por esto que el equipo de gobierno que llega el 7 de agosto empieza un diagnóstico regional y luego deberá priorizar las iniciativas, todo esto teniendo en cuenta que recibe el Estado con problemas de caja. De acuerdo con la analista política María Lucía Jaimes, por sus promesas de campaña empezaría priorizando temas en seguridad; sin embargo, en infraestructura no le quedaría tan fácil, pues estas iniciativas dependen de recursos, licencias, vigencias futuras, etc. El siguiente departamento, según informó Rodrigo Lara a Caracol Radio, será Casanare.

¿Por qué empezó en Cúcuta?

El encuentro en Cúcuta marcó el inicio de los empalmes territoriales, que, dijo, seguirán sin importar que a nivel nacional no sigan las mesas conjuntas entre el gobierno entrante y el saliente. El mandatario electo explicó que escogió Norte de Santander como primer destino por la situación de seguridad y económica que atraviesa el departamento. “Lo voy a hacer en la tierra motilona, esa tierra maravillosa que votó masivamente por El Tigre y que hoy necesita toda la atención que podamos darle en materia de seguridad, recuperación del territorio, reactivación del comercio, fortalecimiento de la minería y el destrabe, por supuesto, de los proyectos abandonados por el gobierno saliente”, afirmó. Agregó que en esa ciudad anunciará “medidas concretas” para revertir lo que calificó como “las perversas decisiones del desgobierno” que, según dijo, permitieron “el pillaje y el robo de la tierra de los bravos hijos de Norte de Santander”.

De la Espriella también lanzó un mensaje a los grupos armados ilegales. Mencionó directamente a alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y a alias Andrey, del Frente 33 de las disidencias de las Farc, a quienes declaró “objetivo militar” de su futuro gobierno. “Tienen dos meses para entregarse; de lo contrario vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, afirmó. Mientras tanto el general (r) Mora añadió que detrás de la recuperación de la seguridad vendrá la inversión social del Estado y destacó que los alcaldes presentes tuvieron la oportunidad de exponer directamente las necesidades del departamento. Siga leyendo: Tender puentes con las regiones y otras señales que mandan los seis nuevos ministros de De la Espriella