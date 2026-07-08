Empiezan a llover propuestas: Abelardo recibió 18 proyectos en su primer empalme regional, ¿todos se pueden cumplir?

Empezó la gira por los diferentes departamentos. Norte de Santander fue el primero al que asistió el presidente electo Abelardo de la Espriella en su estrategia de los empalmes regionales con alcaldes y autoridades locales.
En contexto: Petro no, regiones sí: en Cúcuta, arranca el empalme ‘paralelo’ de Abelardo con los alcaldes: ¿cómo funcionará?
El mandatario prometió revisar uno a uno los proyectos pendientes de las regiones y ser “realista” sobre cuáles podrán ejecutarse durante su gobierno. “Vamos a revisar cada uno de los proyectos que están pendientes (...) y les vamos a decir: ‘estos proyectos se pueden y estos no’”, afirmó De la Espriella durante su primer encuentro.
Aseguró que, aunque existe voluntad política para respaldar las iniciativas territoriales, no hará promesas que no puedan cumplirse. “Tengo toda la voluntad política, pero no voy a mentir sobre lo que sea inviable”, señaló.