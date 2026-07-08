Jabón facial del influencer Jesús Arana puede ser riesgoso para la gente, venderlo es ilegal: INVIMA

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) emitió una alerta sanitaria este 8 de julio tras detectar la comercialización ilegal del Jabón Facial Arana Shop, un producto promocionado por el médico estético e influencer cartagenero Jesús Arana, conocido en redes sociales por su contenido sobre procedimientos estéticos y por las polémicas que han rodeado su actividad digital.
De acuerdo con la autoridad sanitaria, el cosmético aparece identificado con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSOC) 21441-23CO, pero este permiso fue cancelado el 13 de enero de 2026, por lo que su fabricación, distribución y venta en Colombia son consideradas ilegales. A pesar de ello, el producto continúa ofreciéndose a través de plataformas como Instagram, TikTok, páginas web y tiendas virtuales.
El INVIMA explicó que un producto cosmético sin una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente representa un riesgo para los consumidores, ya que no existen garantías sobre su calidad, seguridad, eficacia ni sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas para su fabricación.