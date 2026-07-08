Jabón facial del influencer Jesús Arana puede ser riesgoso para la gente, venderlo es ilegal: INVIMA

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) emitió una alerta sanitaria este 8 de julio tras detectar la comercialización ilegal del Jabón Facial Arana Shop, un producto promocionado por el médico estético e influencer cartagenero Jesús Arana, conocido en redes sociales por su contenido sobre procedimientos estéticos y por las polémicas que han rodeado su actividad digital. De acuerdo con la autoridad sanitaria, el cosmético aparece identificado con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSOC) 21441-23CO, pero este permiso fue cancelado el 13 de enero de 2026, por lo que su fabricación, distribución y venta en Colombia son consideradas ilegales. A pesar de ello, el producto continúa ofreciéndose a través de plataformas como Instagram, TikTok, páginas web y tiendas virtuales. El INVIMA explicó que un producto cosmético sin una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente representa un riesgo para los consumidores, ya que no existen garantías sobre su calidad, seguridad, eficacia ni sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas para su fabricación.

Señaló que se desconoce la composición real del jabón, así como las condiciones en las que ha sido elaborado, almacenado y transportado, factores que podrían afectar la salud de quienes lo utilicen. Lea aquí: Invima alerta por comercialización fraudulenta del agua “REFRESK” con registro sanitario falso La entidad recordó que el jabón es promocionado como un tratamiento para el cuidado del rostro. En la página web de Arana Shop, que seguía activa al momento de la alerta, el producto se publicita con beneficios como ayudar a que la piel luzca “fresca, radiante y saludable”. Sin embargo, el organismo de control advirtió que dichas afirmaciones no sustituyen la obligación de contar con la autorización sanitaria vigente para su comercialización.

A través de la página web el producto se encuentra disponible y acto para la compra. FOTO: Captura de pantalla Aranashop.com

Frente a esta situación, el Invima recomendó a las personas que estén utilizando el Jabón Facial Arana Shop suspender inmediatamente su uso y reportar los lugares donde se esté comercializando. También, pidió a los establecimientos abstenerse de distribuir el producto, advirtiendo que podrían enfrentarse a medidas sanitarias y procesos sancionatorios. Conozca: Fisioterapeuta inyectaba un “líquido milagroso” y lesionó a tres pacientes en Medellín La autoridad también hizo un llamado a las secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales para reforzar las labores de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde pueda encontrarse este cosmético.

#arana #colombia #invma #polemica ♬ sonido original - .suplinna @.suplinna Alerta Sanitaria Jabón de Jesús Arana emitida el 7 de Julio ⚠️ El invima advierte irregularidades con la NSO y pide a consumidores y distribuidores abstenerse de comprar y comercializar el producto. Arana dejó por fuera lo más importante: LA REPUTACIÓN DE SU MARCA, y se enfrenta a una dura crisis reputacional. #jesusarana

¿Qué dijo Jesús Arana sobre la advertencia del INVIMA sobre sus productos?

Tras la publicación de la alerta sanitaria, Arana Shop S.A.S. emitió un comunicado oficial en el que aseguró que ya conoce la decisión del INVIMA y envió un mensaje de tranquilidad a sus clientes. La empresa afirmó que el proceso de renovación y actualización de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) “ya se encuentra radicado y siendo gestionado” ante las autoridades competentes con el objetivo de cumplir todos los requisitos legales vigentes.

Además, reiteró su compromiso con la calidad y la seguridad de sus productos, e invitó a sus clientes y distribuidores a mantenerse informados únicamente a través de sus canales oficiales sobre las novedades relacionadas con este trámite. Continúe leyendo: Tras peligrosa alerta en Medellín, asociación médica advierte grave riesgo vascular por consumo de tusi

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