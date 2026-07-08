Bandera verde a remodelación del Atanasio Girardot: empiezan a tumbar la cubierta de la tribuna Occidental

La cubierta de ladrillos y cemento que tapa del sol a las personas que se ubican en la tribuna Occidental del estadio Atanasio Girardot, y que está desde que esta obra se inauguró el 19 de marzo de 1953, será historia. Será retirada de manera controlada como parte del proceso de modernización de este escenario, en el cual se construirá una tercera bandeja para aumentar su capacidad a 62.000 asistentes. Esta labor comenzó el pasado 1 de julio y se hará mediante un proceso manual, efectuado por contratistas de la Alcaldía de Medellín, quienes irán retirando cada una de estas piezas de manera manual, sin necesidad de una demolición. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que se optó por esta modalidad para no impedir la realización de partidos de Atlético Nacional e Independiente Medellín por la Liga Dimayor, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana, así como tampoco de los conciertos como el de la Feria de las Flores, programado para el próximo 8 de agosto.

“Todos los que venimos a fútbol y veíamos esa cubierta todos los días, decíamos que eso era muy feo. Ya se nos acabó el martirio, esa cubierta se va, y vamos a tener después un estadio espectacular. El proceso de desmonte se hará de una manera para cuidar la estructura”, explicó el mandatario. Esta será la primera etapa de la obra y se tiene prevista que dure unos dos meses, hasta mediados de septiembre, para que ya sin esta cubierta, la cual el mandatario aseguró que “dejó de cumplir muchas de sus funciones” por la cantidad de agua que filtra cuando llueve, se empezaran a instalar las pilonas para estructurar la tercera bandeja del principal estadio de los medellinenses.

Se obtuvo la licencia de construcción

La demolición de esta bandeja vino de la mano con la obtención de la licencia de construcción por parte de la Curaduría Urbana, luego de cumplir con los requisitos urbanísticos, técnicos, ambientales y normativos establecidos por esta entidad, permitiendo intervenir tanto dentro como fuera de este espacio. Entérese: Medellín tendrá el estadio más grande del país: así será el nuevo Atanasio Girardot, con capacidad para 60.000 espectadores Entre las intervenciones se tendrá que hacer modificaciones al perímetro del estadio, situación que afectará la calle que se ubica a pocos metros de la entrada, así como las torres de iluminación y las dos pantallas electrónicas donde se proyectan los encuentros y los resultados de los mismos. Con esto, ya se podrán hacer las licitaciones correspondientes para que se puedan efectuar todas las obras de este estadio para poder efectuar todos los trabajos de ingeniería necesarios para no solo construir las bandejas y la cubierta proyectada, sino también hacer las modernizaciones internas que están incluidas en el proceso. “Quiero felicitar a este equipo de la Alcaldía porque ha hecho un trabajo muy importante, con unos detalles técnicos que, de no ser así, no hubiera salido ya la licencia de la obra, donde están todos los estudios técnicos de ingeniería y las fases. Vamos a tener el estadio que la ciudad se merece”, expresó el alcalde.

Será 100% público

Una de las promesas del alcalde Gutiérrez con este proyecto es que el estadio continuará siendo 100% público y no se hará mediante Alianza Público-Privada (APP), todo con el fin de que el aprovechamiento de los beneficios que la obra tenga le quede al Distrito y no a un privado. La idea es contraria a la que se implementó en Bogotá con el estadio El Campín, que se le entregó por 29 años a un operador llamado Sencia, quien se encargará de operar este estadio. Ante los inconvenientes generados con esta empresa, Medellín decidió optar por el modelo privado, pero adaptado a lo público. “Nosotros estamos trabajando con el Concejo de Medellín para revisar todo lo necesario para que implementemos distintas cosas del modelo privado para la operación del estadio, como es la utilización de un naming right, para poder contar con los suficientes recursos para que Medellín tenga el estadio que merece”, expresó el alcalde. Agregó que también se optará por el modelo de un estadio 100% con el fin de no afectar a los comerciantes de las afueras del estadio, ya que su idea es generar un espacio moderno, pero también con funciones sociales, sin afectar a quienes por décadas han vivido de las ventas antes y después de los juegos y conciertos. El valor estimado por esta obra sería de $752.000 millones, pero la idea con este modelo es que no todos los recursos sean puestos por el Distrito. Con la venta de los derechos de nombre, sin perder el de “Atanasio Girardot” y otros derechos de explotación comercial dentro del estadio, se espera recaudar la mitad de este valor. Se espera que en medio de la ejecución de esta obra, luego del visto bueno del Concejo, se defina qué marca le pondrá su nombre a este estadio y por cuantos años, tal como ocurre en reconocidos estadios del mundo como el Spotify Camp Nou, de Barcelona (España) o el Ueno Defensores del Chaco, de Asunción (Paraguay), por referenciar los que manejan la idea de nombre como pretende Gutiérrez.

Más allá de un techo y una tribuna

Pero la obra del estadio va más allá de poner techos y una nueva tribuna. La idea es que en medio de la renovación se haga una modernización total del espacio, con nuevos espacios para los medios de comunicación, salidas de seguridad y la instalación de nuevos espacios sanitarios, principalmente para las mujeres. El director de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Emiro Carlos Valdés, explicó que una de las prioridades es que el estadio tenga unos baños modernos. “Muchas mujeres prefieren no venir al estadio solo porque no cuentan con baños adecuados y la idea de nosotros es cambiar esa imagen”, aseguró. Adicionalmente se pretende trasladar los espacios de prensa hacia una parte de la tribuna Occidental, mientras que el sitio en el que actualmente se encuentra será demolido para adecuar mejores salidas de emergencia y adecuar otros espacios, pero teniendo uno de los estadios más modernos del continente. Le puede interesar: Si Nacional y Medellín clasifican a las finales de la Copa y Liga, los partidos estaría en riesgo de no jugarse en el Atanasio, ¿por qué? Entre los grandes lujos que se busca ubicar en el estadio es una cubierta con paneles led 360°, tal como se ve en varios escenarios en los que se disputa la actual Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá o en las mejores canchas de Europa. En total se hará una intervención aproximada de 55.600 metros cuadrados del escenario deportivo y 53.056 metros cuadrados de espacio público entre todo lo que se tiene previsto en el proceso de modernización, que tiene como meta estar listo en diciembre de 2027.

No se suspenderá nada

La idea de este proceso de renovación es que no interfiera con el desarrollo de las distintas competiciones de los equipos antioqueños, al menos durante el segundo semestre de 2026 y el primero de 2027, cuando se vaya retirando el techo y se vayan instalando los soportes de la tercera bandeja. “La idea es que los trabajos se vayan efectuando en la medida que no se desarrollen eventos y se paren cuando se efectúen los mismos, para no interferir con las actividades propias del estadio, al menos en estos dos semestres”, dijo el alcalde.

Sin embargo, con el avance de las obras se podrían presentar afectaciones como el no poder realizar encuentros en las horas de la noche, por el retiro de las luminarias o el cierre parcial de tribunas, en caso de ser necesario. Para el segundo semestre de 2027 sí se haría un cierre completo del estadio y para ello se haría una adecuación del estadio Bicentenario, en el cual actualmente juegan las Águilas Doradas. Este escenario, de 4.000 espectadores, pasaría a tener 18.000, con la instalación de tribunas temporales. “Estamos haciendo todos los estudios para hacer la adecuación de este espacio, sin hacer mayores afectaciones a los espacios alternos a este estadio y que los equipos puedan contar con la presencia de sus aficionados”, aseguró el director de la EDU.

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