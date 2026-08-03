Abelardo defiende sede presidencial alterna en Barranquilla y dice: “lo estoy poniendo de mi plata”

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, rechazó las críticas por la adecuación de la futura sede presidencial en el Batallón Paraíso, en Barranquilla, y negó que se esté construyendo un nuevo Palacio. Sin embargo, sus explicaciones dejaron al descubierto una contradicción sobre quién está financiando las obras.
En contexto: ¿Quién paga la sede “alterna” de Abelardo de la Espriella en Barranquilla?
Durante su habitual alocución de los domingos por la noche, De la Espriella afirmó que la edificación ya existía desde hace varios años y que únicamente se están realizando adecuaciones para cumplir con los estándares de seguridad y funcionamiento que requiere una sede de la Presidencia de la República.
“No se está construyendo un nuevo palacio, no se está levantando una Casa Blanca en el Caribe como algunos han querido hacer creer”, dijo.