“Es un fracaso por donde se lo mire”: el regreso del glifosato con drones reabre la polémica en el país

El anuncio del regreso de la aspersión terrestre con glifosato, mediante el uso de drones, ha generado cuestionamientos desde distintos frentes políticos. Unos lo ven como avance, otros como retroceso.
En ese escenario se movieron los congresistas Pedro Suárez (Pacto Histórico) y Carlos Ardila (Partido Liberal) en un acalorado debate este viernes en 6AMW de Caracol Radio, donde tuvieron un rifirrafe sobre la viabilidad, los costos y la coherencia de retomar esta herramienta para combatir los cultivos ilícitos.