Polémica por precios en Barú aprobados por la Alcaldía de Cartagena: limonadas de $50.000 y platos por $600.000

La Alcaldía de Cartagena desató una nueva polémica tras oficializar la carta de nuevos precios para los almuerzos y algunos servicios turísticos, entre ellos varios "premium", en la isla de Barú. Las tarifas, que incluyen desde limonadas a 50.000 pesos hasta platos de langosta por 600.000 pesos, han sido calificadas por muchos usuarios en como "excesivas", generando un intenso debate en redes sociales sobre la accesibilidad del destino.

Así es la nueva lista de precios en la isla Barú. FOTO: Captura de redes sociales

Y es que mientras el sector turístico local argumentó que estas tarifas buscan ofrecer una experiencia exclusiva y diferente a todos los visitantes, las críticas de los usuarios apuntaron a que estos precios podrían alejar a los turistas nacionales y a la clase media. Ya que según ellos, con estos precios tan elevados, consolidarán a Barú como un destino solo para visitantes internacionales que puedan pagarlo o locales con alto poder adquisitivo. A continuación están algunas de las listas de precios.

Además, Barú no es el único foco de controversias por cobros excesivos, otras zonas y playas de Cartagena también han sido objeto de fuertes críticas por las continuas denuncias por exceso en los precios. Hace poco un extranjero estadounidense pago hasta 12 millones de pesos por varios cocolocos y mojarras. También una mujer peruana fue hasta amenazada y obligada a retirar dinero del cajero para pagar por servicios que ni aceptó.

El alcalde de Cartagena defendió la nueva lista de precios

En respuesta a la ola de críticas tras conocer la nueva carta de precios en Barú, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, defendió puntualmente la propuesta, sin desconocer los continuos casos de cobros excesivos en la ciudad. A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, el mandatario argumentó que la logística insular encarece los insumos y que es mejor tener precios regulados que la especulación indiscriminada.

Turbay afirmó que prefiere “precios regulados por normas transparentes, a no tener reglas claras y que se especule con los precios indiscriminadamente”, destacando el compromiso de su administración con los habitantes nativos para promover un turismo más ordenado y sostenible. “¿Abuso? Abuso y estafa es que no haya reglas claras. Aquí estamos del lado de los nativos con quienes hemos pactado compromisos de respeto, orden y buen servicio al visitante”, concluyó el mandatario local.

Algunos de los precios que más causaron rechazo