Primicia | El plan de choque de 100 días que estudia Abelardo para acabar “territorio federal” de La Guajira que deja Petro

La'alcaldía de facto' o territorio federal que se está consolidando en la Alta Guajira, en manos del clan familiar Wouriyú Valbuena, llegaría a su fin bajo el gobierno de belardo de la Espriella. Según conocí EL COLOMBIANO, en una visita del presidente electo a La Guajira este miércoles, le presentarán un documento con un plan de choque de 100 días que pretende desmantelar la Entidad Territorial Indígena (ETI) de Wuinpumüin. Hay 22 zonas así en el país. Este diario también supo por fuentes bajo reserva que el documento está en poder de Miller Soto —quien será vocero de la Presidencia de De la Espriella— para que lo estudie su oficina jurídica. En la jurisdicción del municipio de Uribia, laA gencia Nacional de Tierras (ANT) de Petro delimitó esa ETI, que abarca 257.408 hectáreas e integra nueve corregimientos estratégicos, desde Nazaret hasta Puerto Estrella y Castilletes, en la frontera con Venezuela. Le puede interesar: Exclusivo | Impulsor de Constituyente de Petro acaparó contratos del ICBF en La Guajira Se dice que es “federal” o una “alcaldía de facto” porque sus autoridades Podrían administrar directamente recursos para salud, educación, agua potable e inversión social., lo que normalmente hace el municipio. Todo eso, prácticamente sin intervención del Estado central. Como representante legal de esa zona está Custodio Wouriyú Valbuena, hermano de Armando, antiguo promotor de la recolección de firmas para la Asamblea Nacional Constituyente de Petro. También se registró que movieron votos para la candidatura presidencial de Iván Cepeda a través de los Equipos Básicos de Salud y de los equipos regionales del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF). El documento que se le presentará a De la Espriella dice que “lo que se ha vendido como un avance de derechos es, en realidad, un experimento político-administrativo riesgoso que centraliza recursos millonarios en un solo núcleo familiar”. Y explica cuatro grupos de irregularidades principales por los que “se debe revertir” la figura de este ETI en La Guajira. Uno, la hegemonía familiar del clan Wouriyú Valbuena; dos,“irregularidades en su constitución”; tres, inviabilidad fiscal; cuatro,“riesgos para la soberanía y la seguridad nacional”. Por último, da una propuesta de acción que implica crear un nuevo municipio llamado la Alta Guajira. Entérese: Líder indígena que reconoció firmas para la Constituyente de Petro también controla un territorio de 257.000 hectáreas en La Guajira.

Irregularidades y contratos del clan Wouriyú

El documento analiza una operación política y administrativa.“de captura del Estado” por parte de los mencionados Armando y Gustavo Custodio Wouriyu, junto con su hermano Taidé. Como lo ha reportado EL COLOMBIANO, la organización Wayúu-Araurayú, representada por Custodio, suscrita entre 2023 y 2026 contratos por más de $20.038 millones con entidades nacionales y territoriales. Armando, quien fue nombrado por Presidencia como “vocero de paz” con grupos armados como el Clan del Golfo, se mueve en Bogotá, mientras su hermano Gustavo Custodio ejecuta en La Guajira. Por su parte, Taidé Wouriyú se encargan del control logístico y del manejo de nóminas en el ICBF y el Hospital de Nazareth. “La creación de la ETI de la Zona Norte Extrema no representa un triunfo de la autodeterminación indígena, sino una imposición burocrática desde Bogotá que ha utilizado mecanismos de fraude para simular un consenso inexistente”, se lee en la propuesta. Se habla de que los hermanos Wouriyú Valbuena no son de los municipios que pretenden gobernar, sino de Manaure. Así mismo, de un posible esquema de manipulación documental y visual destinado a engañar al Estado central.

El tercer punto habla de la inviabilidad fiscal, que se refiere a una incapacidad de generación de ingresos propios. Según el documento que será compartido a De la Espriella, existe una proyección para un“botín” de $64.512 millones que manejaría la ETI desde el Sistema General de Participaciones (SGP) y que manejaría directamente el clan. Los recursos llegarían a través de los ministerios de Educación y de Agricultura, así como el ICBF y el DANÉS, a la asociación Wayúu Araurayú, de Gustavo Custodio. El informe también expone que“las comunidades denuncian que las obras no se ven” a pesar de “manejar, por ejemplo, mas de 6000 millones de pesos para fortalecer la pesca y la agricultura artesanal”. También se expone un proceso por presuntos irregularidades en contratos educativos, donde se señala la utilización de“estudiantes fantasmas” y censos manipulados para incrementar los ingresos de la asociación de los hermanos. A su vez, según fuentes de la región citadas, Armando habría comparado la nueva estructura territorial con un“cajón con 80 llaves”, haciendo referencia al acceso directo y sin intermediarios (alcaldías y gobernaciones). En otras palabras, dice: “la verdadera motivación tras la insistencia del Clan Wouriyú en este modelo no es el desarrollo productivo, sino el control directo de las rentas nacionales que actualmente administra el municipio de Uribia”.

Alertas de seguridad nacional y fronteriza

Los riesgos que se exponen para la seguridad nacional incluyen la“ausencia de ley” en el territorio y factores como la vulnerabilidad de la frontera con Venezuela, lo que añade una dimensión de riesgo internacional. Con base en eso, “se ha denunciado la intromisión de organizaciones como el Clan del Golfo (con el que Armando dialoga en conversaciones de paz) y bandas trasnacionales como el Tren de Aragua en la Alta Guajira”. “Estos grupos aprovechan la falta de confianza en la fuerza pública y la fragmentación del poder local para amenazar liderazgos y consolidar rutas de narcotráfico y contrabando”, dice el documento. Como esta es una de las principales ETI delimitadas a nivel nacional, el documento expone que“permitir este precedente abre la puerta a la 'balcanización' administrativa del país”. Es decir, a la división de un territorio grande en partes más pequeñas enfrentadas entre sí. La palabra viene del conflicto de los Balcanes en Europa.

El plan de choque de 100 días.

Dicho todo lo anterior, ¿en qué consiste el plan de choque ¿Qué conoció a EL COLOMBIANO? como Abelardo de la Espriella gobernará en su primera semana desde La Guajira, el documento dicta que el El 8 de agosto firmará un decreto que revocará la creación de las 22 ETI., comenzando por la de Wuinpumüin. Habrá un evento para eso, donde el entonces presidente anunciará el “fin de las repúblicas independientes”, es decir, que “el Estado retoma el control soberano” de esos territorios y habría presencia directa del mandatario con autoridades tradicionales, “devolviendo la vocería secuestrada por intermediarios políticos”. En los primeros 30 días, habría una operación jurídica que incluye la firma del decreto y la preparación “inmediata de defensa ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional”ante demandas previsibles de la oposición “de izquierda”. Para el día 60 se plantea que esté listo un“choque anticorrupción”, que incluye una auditoría forense y una intervención a contratos firmados entre 2023 y 2026 del ICBF y los ministerios de Educación y de Agricultura con la Asociación Wayúu Araurayú (a manos de Custodio). Habrá compulsa de copias a la Fiscalía. Desde eldía 30 hasta el 90 se habla de un“restablecimiento territorial” en el que se planea devolver competencias administrativas y de recursos delSistema General de Participaciones. Todo bajo uncontrol fiscal “estricto” y vigilancia “especial”. Finalmente, se menciona que en eldía 100 debe estar listo un“Nuevo Pacto Wayúu”, que se presenta como una mesa de trabajo sin intermediarios con autoridades ancestrales “reales” para cumplir efectivamente los objetivos de la Sentencia T-302. Esto tiene como propósito proteger los derechos fundamentales a la salud, al agua ya la alimentación de los niños y niñas del pueblo wayúu en La Guajira. Más allá de los cien días, está la idea de cambiar la figura actual por la creación de un nuevo municipio, la Alta Guajira, que permita una organización democrática con autoridades municipales (alcalde y concejo)elegidos por voto popular. ¿Podrá De la Espriella derogar el entuerto que le deja Petro, o la resistencia que impondrán los actores interesados como el clan Wouriyú y el Pacto Histórico le ganarán el pulso al presidente entrante? Continúe leyendo: ¿Quién es Natalia López? La nueva ministra de Trabajo de Abelardo De La Espriella

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