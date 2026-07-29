Primicia | El plan de choque de 100 días que estudia Abelardo para acabar “territorio federal” de La Guajira que deja Petro

La'alcaldía de facto' o territorio federal que se está consolidando en la Alta Guajira, en manos del clan familiar Wouriyú Valbuena, llegaría a su fin bajo el gobierno de belardo de la Espriella. Según conocí EL COLOMBIANO, en una visita del presidente electo a La Guajira este miércoles, le presentarán un documento con un plan de choque de 100 días que pretende desmantelar la Entidad Territorial Indígena (ETI) de Wuinpumüin. Hay 22 zonas así en el país.
Este diario también supo por fuentes bajo reserva que el documento está en poder de Miller Soto —quien será vocero de la Presidencia de De la Espriella— para que lo estudie su oficina jurídica.
En la jurisdicción del municipio de Uribia, laA gencia Nacional de Tierras (ANT) de Petro delimitó esa ETI, que abarca 257.408 hectáreas e integra nueve corregimientos estratégicos, desde Nazaret hasta Puerto Estrella y Castilletes, en la frontera con Venezuela.
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Se dice que es “federal” o una “alcaldía de facto” porque sus autoridades Podrían administrar directamente recursos para salud, educación, agua potable e inversión social., lo que normalmente hace el municipio. Todo eso, prácticamente sin intervención del Estado central.
Como representante legal de esa zona está Custodio Wouriyú Valbuena, hermano de Armando, antiguo promotor de la recolección de firmas para la Asamblea Nacional Constituyente de Petro. También se registró que movieron votos para la candidatura presidencial de Iván Cepeda a través de los Equipos Básicos de Salud y de los equipos regionales del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF).
El documento que se le presentará a De la Espriella dice que “lo que se ha vendido como un avance de derechos es, en realidad, un experimento político-administrativo riesgoso que centraliza recursos millonarios en un solo núcleo familiar”.
Y explica cuatro grupos de irregularidades principales por los que “se debe revertir” la figura de este ETI en La Guajira. Uno, la hegemonía familiar del clan Wouriyú Valbuena; dos,“irregularidades en su constitución”; tres, inviabilidad fiscal; cuatro,“riesgos para la soberanía y la seguridad nacional”. Por último, da una propuesta de acción que implica crear un nuevo municipio llamado la Alta Guajira.
Entérese: Líder indígena que reconoció firmas para la Constituyente de Petro también controla un territorio de 257.000 hectáreas en La Guajira.