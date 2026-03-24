No solo con el accidente de avión de la FAC: en salud, pensiones y elecciones, Petro también ha tenido salidas en falso

El accidente del avión Hércules FAC 1016 en Puerto Leguízamo, Putumayo, que deja más de 60 uniformados muertos, ha generado un intenso debate político, técnico y social, revelando tensiones sobre la seguridad de la flota militar y la gestión de los recursos públicos destinados a la aviación.
El presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales calificando esa flota de transporte militar como “chatarra”, lo que generó una fuerte reacción de la oposición y de expertos en aviación que cuestionaron la coherencia de sus afirmaciones frente a los datos técnicos y financieros sobre la aeronave FAC 1016.
Según analistas, calificar un avión certificado como inseguro sin aportar evidencia técnica puede generar desconfianza en la institucionalidad militar y en los procesos de mantenimiento, además de alimentar la polarización política en torno a decisiones de seguridad nacional.
El Hércules FAC 1016 fue donado por Estados Unidos en 2020, durante el gobierno de Iván Duque, con un valor aproximado de 12 millones de dólares.
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Como otras aeronaves de este tipo, requiere inspecciones mayores conocidas como PDM (Programmed Depot Maintenance), diseñadas para garantizar que los aviones cumplan con los estándares de seguridad y operatividad.
El congresista electo, Daniel Briceño, dijo que en 2021 se contrató una PDM por 11.558 millones de pesos para el FAC 1016, proceso que el gobierno de Petro recibió “a satisfacción” el 21 de diciembre de 2023, certificando que la aeronave estaba en condiciones seguras para volar.
Además, la administración actual continuó invirtiendo en la flota, con el Hércules FAC 1018 recibiendo mantenimiento por 17.861 millones de pesos, y en diciembre de 2024 se firmó un nuevo contrato por 20.000 millones para un mantenimiento preventivo previsto para junio de este año.
Estas cifras reflejan un compromiso financiero importante con la modernización y conservación de la capacidad logística de la Fuerza Aérea, lo que genera cuestionamientos sobre la coherencia de las declaraciones presidenciales respecto al estado de la flota.