Petro sin visa le da gasolina a su campaña pero arriesga mucho frente a un Trump hasta ahora paciente

Si un funcionario estadounidense, cualquiera que fuera, hubiese solicitado al Ejército de Colombia desobedecer las órdenes del presidente Gustavo Petro, este lo habría acusado de sedición, de un golpe de Estado y habría recordado sin duda la operación cóndor. Probablemente el presidente hubiera ordenado a la Policía la captura de ese funcionario por cometer un delito en territorio colombiano.
Petro salió del espacio de Naciones Unidas en Nueva York para pedirle a las fuerzas militares de Estados Unidos desobedecer a Trump. Esto no solamente rompe con todas las teorías diplomáticas, sino que lleva la relación del país con el Gobierno americano al límite y arriesga la estabilidad económica y las relaciones internacionales.
Petro estuvo junto al cantante de Pink Floyd, Roger Waters, hablándole a un grupo de personas árabes en una plaza de Nueva York pidiendo la liberación de Palestina y el “cese del genocidio”. También insistió en una idea de la que habló en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas: juntar un gran Ejército del mundo por “la salvación de la humanidad” para enfrentar a Israel.
De hecho, Petro dijo que él mismo participaría en el campo de batalla de ser necesario. Su discurso se entiende en el marco de la estrategia electoral para las elecciones presidenciales de 2026. Esto sucedió el mismo día en el que el Pacto Histórico anunció que solo tres candidatos irán a su consulta definitiva: Daniel Quintero, Carolina Corcho, e Iván Cepeda. A este último se sumaron figuras importantes de la izquierda como María José Pizarro y Susana Muhamad.
Desde Nueva York, Petro dio la orden de realizar la consulta popular que estaba en veremos porque varios candidatos del Pacto, como Gustavo Bolívar y Pizarro no querían inscribirse. Esto debido a las dudas jurídicas luego de un concepto de la Misión de Observación Electoral (MOE) que señala que si realizan una consulta en octubre para elegir candidato, no podrían participar en una segunda consulta interpartidista en marzo porque podría consolidarse la doble militancia.
El mandatario sabe que su discurso anti imperialista, muy parecido al “aquí huele a azufre” de Chávez ante la ONU contra George Bush, puede ser rentable electoralmente. El discurso de Petro en la Asamblea General no llamó la atención de los medios del mundo pero su pedido a soldados americanos de desobedecer las órdenes de Trump sí estuvo en las portadas de todos los medios por algunas horas. La agencia Reuters lo referenció en uno de sus cables y periódicos estadounidenses y europeos también hablaron del retiro de su visa cuando el Departamento de Estado anunció la respuesta.
Hablar contra un presidente usando la figura de su Ejército es algo que va más allá de una crítica o una controversia retórica. Para la profesora de Ciencias Política de la Universidad de los Andes, María Margarita Zuleta, se trata de una injerencia indebida que resulta inaceptable. “Yo veo una falta de consistencia de parte del presidente que se ha pasado toda su vida diciendo que las potencias extranjeras no deberían tener injerencia en los asuntos internos de un país. Él va a los Estados Unidos a decirle a los marines que desobedezcan a Trump. Esa es una injerencia indebida. Llamar a aun Ejército a desobedecer las órdenes de su presidente es una injerencia más allá de todo lo imaginable”, afirmó a Noticias Caracol.
Petro dijo además que Doha debía ser la sede de Naciones Unidas y no Nueva York. Hace algunos meses el presidente dio la orden de desarrollar negociaciones confidenciales con el Clan del Golfo en Catar y por eso su reciente cercanía a ese país. En su discurso en la Asamblea General, ya había señalado a Trump de “matar y dejar matar jóvenes”, refiriéndose a Gaza y pidió que se abriera una investigación penal en su contra por los ataques con misiles contra embarcaciones en el Caribe. Eso no tuvo el eco que el presidente esperaba más allá del debate recurrente en Colombia y las críticas de la oposición a sus comentarios.