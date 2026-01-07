x

Petro y sus múltiples trinos en defensa de Maduro: difunde videos falsos y llama a que los venezolanos salgan a las calles

Petro dice que aunque no reconoció al gobierno de Nicolás Maduro, condena la intervención militar que dio con la captura del líder del régimen venezolano.

  Gustavo Petro rechazó las actuaciones de EEUU sobre el territorio venezolano que dieron con la captura a Nicolás Maduro. FOTO: COLPRENSA
    Gustavo Petro rechazó las actuaciones de EEUU sobre el territorio venezolano que dieron con la captura a Nicolás Maduro. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
Desde la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales ha venido subiendo el tono sobre la crítica a la administración estadounidense.

Entre los múltiples mensajes publicados en su cuenta de X sobre Venezuela, Petro sostuvo que Cilia Flores, esposa de Maduro, estaría “secuestrada”.

“Y como no se puede llamar secuestro el caso de Cilia Flores, el cargo es ser la esposa de Maduro, ¿esa barbarie que es? Desde cuándo en EEUU se colectiviza la responsabilidad en el crimen, eso fué la tesis jurírica de Hitler frente al pueblo judío y socialista y el soviético, y ¿dónde está el feminismo mundial? (sic)”, escribió el presidente.

Maduro, de 63 años, está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, de 69 años, que se declaró no culpable ante un juez de Nueva York.

Lea aquí: Colombia protesta ante EE. UU. y espera reunión con John McNamara para exigir respeto por Petro

El mandatario también publicó un video que, según él, mostraba a jóvenes venezolanos manifestándose contra la captura de Maduro y resultó ser un video descontextualizado de 2019.

Y ha salido la juventud venezolana a las calles a defensora de su país. Todo el pueblo venezolano colombiano y latinoamericano, debe salir a las calles La soberanía nacional es la soberanía popular”, afirmó.

El material que difundió se trata de imágenes de 2019 de una manifestación a favor de Maduro en Caracas, difundidas originalmente por RT, en las que aparecen simpatizantes del chavismo con banderas del PSUV.

En un extenso mensaje, Petro aseguró que aunque no reconoció el último gobierno de Maduro por las condiciones en las que se realizaron las elecciones, calificó la captura del líder venezolano como un acto “aberrante” y “profundamente imperial”.

“Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”, afirmó, antes de llamar a que el pueblo venezolano “independientemente de su composición política” para que saliera a las calles.

Además, Petro convocó a una movilización nacional este martes 7 de enero, a las 4:00 de la tarde, en todas las plazas públicas del país, como respuesta a lo que considera una amenaza a la soberanía del país.

Tras los ataques en Caracas y la captura de Maduro, Trump dijo que una acción similar en Colombia le sonaba “bien”. Aseguró que su par colombiano es “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”.

El Gobierno informó que habrá concentraciones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, y el propio Petro confirmó que encabezará el acto en la Plaza de Bolívar.

Petro durante estos días también se aferra a la narrativa del “jaguar” para enfrentarse con EE. UU.

Puede leer: Recuperar la confianza, el reto económico de Colombia en 2026: inversión está en el nivel más bajo en dos décadas

¡El jaguar está despierto! Ante la amenaza de intervención extranjera, la respuesta es movilización”, escribió el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, retomando una consigna que Petro ya había usado en diciembre frente a advertencias del presidente Donald Trump.

En diciembre, Petro había enviado otro mensaje a Trump en medio de las tensiones diplomáticas que se han mantenido desde que el republicano volvió a la Casa Blanca. “No amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, señaló el mandatario desde su cuenta de X.

Política
Colombia
Venezuela
Gustavo Petro
Nicolás Maduro
