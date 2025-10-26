“Lo que pase en mi corazón es asunto mío”: Petro confirma que está separado de Verónica Alcocer, pero siguen casados

En medio de los cuestionamientos sobre los posibles costos en los que incurre el Estado por viajes, asistentes o fotógrafos que acompañan a Alcocer , Petro respondió a través de un mensaje en el que defendió a su expareja.

La revelación de la separación puso bajo escrutinio los gastos y funciones de la primera dama.

Es la primera vez que el mandatario aborda públicamente su situación personal tras su inclusión —junto a la de Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti— en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como la Lista Clinton.

El presidente Gustavo Petro confirmó que su relación sentimental con Verónica Alcocer terminó, aunque el matrimonio no se ha disuelto formalmente.

“Verónica cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto. Ella cumple sus deberes como mamá que le agradezco mucho. Su actividad sobre la reconciliación continuará, pues está en su derecho como ciudadana de Colombia. Lo que pase en mi corazón es asunto mío”, escribió el mandatario en X.

“Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente. Ya la oligarquía colombiana había ordenado procesarla, y a mi hijo abrirle varios procesos; es su estrategia electoral”, dijo Petro.

El papel de Verónica Alcocer dentro del Gobierno ha sido objeto de debate desde hace meses. Su presencia en diversos eventos internacionales —algunos sin acompañamiento oficial del presidente— ha generado interrogantes sobre su rol como primera dama.

Aunque Petro sostiene que el Estado no ha financiado sus viajes desde su separación, que según el mandatario fue “hace años”, durante el 2024, Alcocer encabezó varias visitas internacionales en representación de Colombia.

En septiembre de ese año, viajó a China para promover convenios educativos; en noviembre, estuvo en Egipto participando en encuentros sobre temas de mujeres y adultos mayores; y en julio, asistió junto al presidente Petro a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París.

Incluso a inicios de este año también participó en actos en Dubai como invitada a la Cumbre del Premio Zayed para la Fraternidad Humana.

El papel de la primera dama Verónica Alcocer no ha sido claro en el entorno del presidente Gustavo Petro desde que se conoció un video de este con una mujer agarrado de la mano por las calles del centro de Panamá en una visita oficial.