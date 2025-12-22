Extinción de dominio a millonarios bienes de Emilio Tapia y la exministra Karen Abudinen por el caso Centros Poblados

La Fiscalía General de la Nación volvió a poner en el centro del escándalo de Centros Poblados a Emilio Tapia Aldana, dos veces condenado por corrupción, tras imponer medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los implicados en el millonario escándalo conocido como Centros Poblados.
Las propiedades afectadas, avaluadas en más de 65.900 millones de pesos, corresponden a predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios que estarían a nombre de Tapia, así como de Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares. Los bienes están ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.