Acemi respondió a denuncias de Adres sobre supuestas atenciones pagadas a fallecidos

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) presentó una síntesis de sus comentarios a los documentos de contraste elaborados por la Adres sobre prestación de servicios a personas reportadas como fallecidas y registros de medicamentos reportados en la base de suficiencia frente a otras fuentes. Le puede interesar: ¡Qué tal esto! Nicolás Petro no cotiza al sistema de salud, sino que es beneficiario. Acemi reconoció la importancia de este tipo de reportes para fortalecer la calidad, trazabilidad y análisis de datos del sector. Sin embargo, dada la sensibilidad de la información y su potencial impacto reputacional, solicitó que los contrastes se realicen con metodologías transparentes y replicables y con garantías de debido proceso antes de cualquier difusión pública.

En los informes presentados por la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) la institución presenta posibles inconsistencias en los manejos de las EPS en temas como autorizaciones de servicios de salud a pacientes fallecidos y fallas en la entrega de medicamentos.

En ese sentido, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral reiteró que antes de publicar los resultados, esa entidad debe requerir oficialmente a los actores involucrados para permitir la validación, justificación o corrección de inconsistencias, con el fin de evitar interpretaciones erróneas y proteger la confianza institucional. Además, Acemi reveló que las EPS agremiadas revisaron los casos y remitieron soportes al Ministerio de Salud y a la Procuraduría.

En numerosos registros, las aparentes inconsistencias se explican por rezagos en la actualización del estado vital, facturación mensual vencida, cierres administrativos posteriores, dispensaciones domiciliarias por periodos, modelos de pago prospectivo y cruces errados por duplicidad de tipo de documento. Además: Fact check | A Petro le hundieron la reforma a la salud y respondió con siete falsedades En cuanto a las posibles fallas en la entrega de medicamentos, la asociación aseguró que el aumento de cantidades y valores entre 2022 y 2023 se asocia, en buena medida, a ampliaciones del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y a cambios regulatorios que trasladaron tecnologías a financiación con UPC. Vale recordar que, como lo informó este diario la semana pasada en esta nota, varias EPS enviaron copiosa información a esa cartera detallando por qué aparecen servicios facturados a personas fallecidas y hasta yerros que cometió en ese señalamiento. Entre tanto, la otra fuente advirtió un movimiento distinto, según ha conocido por un persona que participa en el estudio de suficiencia y de los mecanismos de ajuste de riesgo para su cálculo.