Los datos hablan: estudio señala a España como la gran favorita al Mundial 2026, ¿cómo aparece Colombia?

A poco más de un año para que el balón comience a rodar en el Mundial de la FIFA 2026, las proyecciones empiezan a tomar protagonismo y alimentan el debate global. ¿Quién llega mejor perfilado? ¿Qué selección combina historia, presente y estadísticas a su favor? De acuerdo con el ranking de probabilidades elaborado por DataFactory, España emerge como la gran favorita para levantar el trofeo más codiciado del planeta fútbol. España, el gran candidato según los datos Según el informe publicado por DataFactory, empresa líder regional en estadísticas deportivas con 25 años de trayectoria, la selección de España cuenta con un 14 % de probabilidades de consagrarse campeona del Mundial 2026, el porcentaje más alto entre todas las selecciones clasificadas hasta el momento.



Según el informe publicado por DataFactory, empresa líder regional en estadísticas deportivas con 25 años de trayectoria, la selección de España cuenta con un 14 % de probabilidades de consagrarse campeona del Mundial 2026, el porcentaje más alto entre todas las selecciones clasificadas hasta el momento. La cifra no es casualidad ni producto de la intuición. Se trata del resultado de un riguroso proceso de análisis que combina Data Mining, inteligencia artificial y Data Storytelling, una metodología que permite transformar grandes volúmenes de datos en información clara, contextualizada y accionable. El estudio toma como base múltiples variables: la clasificación a la Copa del Mundo, los resultados de los últimos cuatro mundiales y el ranking oficial de la FIFA. Con estos insumos, el equipo de Data Intelligence de DataFactory construyó un ranking propio que no solo señala a España como la principal candidata, sino que asigna probabilidades concretas a cada una de las 42 selecciones clasificadas hasta ahora, con la fase de grupos ya definida. Tras el repechaje de marzo, la empresa anunció que enviará una actualización del ranking, afinando aún más las proyecciones.

Más allá de los números, España llega al Mundial 2026 con argumentos futbolísticos de peso. La reciente consagración en la Eurocopa de la UEFA, donde volvió a imponer su estilo de posesión, presión alta y talento joven, refuerza la percepción de que la “Roja” atraviesa un momento de madurez competitiva. Con una generación que mezcla experiencia internacional y jóvenes formados en academias de élite, España parece haber recuperado esa identidad que la llevó a dominar el fútbol mundial entre 2008 y 2012. Para DataFactory, este equilibrio entre rendimiento reciente y solidez estructural explica por qué encabeza el ranking.

Europa manda, pero América acecha

Detrás de España aparece Francia, con un 11 % de probabilidades, confirmándose como uno de los seleccionados más consistentes de la última década. Campeona del mundo en 2018 y finalista en 2022, la selección gala sigue siendo una potencia respaldada por una profundidad de plantel envidiable. En el tercer lugar se ubica Inglaterra, con un 10,2 %, impulsada por su regularidad en torneos recientes y una generación que, aunque todavía busca consagrarse, ha demostrado competitividad en instancias decisivas. El cuarto y quinto lugar del ranking lo ocupan dos gigantes sudamericanos: Argentina, con un 9,8 %, actual campeona del mundo y aún liderada por un proyecto que mantiene la mística competitiva. Brasil, con un 9,2 %, siempre candidato por historia, talento y peso específico, incluso en momentos de transición.

El panorama latinoamericano: ilusión, pero con cautela

En cuanto al resto de selecciones de América Latina, el ranking de DataFactory refleja un escenario más moderado en términos de probabilidades, aunque no exento de ilusión. Colombia aparece en el puesto 10, con un 2,2 %, consolidándose como una selección competitiva, capaz de incomodar a cualquiera, pero todavía en proceso de dar el salto definitivo. Uruguay ocupa el puesto 13, con un 1,9 %, en plena renovación generacional bajo un modelo que apuesta por intensidad y juventud. Ecuador, en el puesto 20, suma un 0,7 %, reflejando su crecimiento sostenido, aunque aun lejos de los grandes candidatos.

Paraguay, en la posición 29, cierra la lista latinoamericana con un 0,3 %, en un proceso de reconstrucción profunda. El poder de los datos en la previa del Mundial Con sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá, el Mundial 2026 será histórico por su formato ampliado y por la cantidad de selecciones participantes. En este contexto, el trabajo de empresas como DataFactory cobra un valor estratégico no solo para los medios de comunicación, sino también para casas de apuestas, marcas y aficionados que buscan entender el juego más allá del resultado inmediato. Las probabilidades no garantizan títulos, pero sí ofrecen una radiografía precisa del momento que vive cada selección. Hoy, según los datos, España parte desde la pole position. El desafío, como siempre en los mundiales, será transformar los números en gloria dentro del campo. Porque si algo ha enseñado la historia del fútbol, es que los datos marcan tendencias... pero el campeón se define cuando el árbitro pita el final.



