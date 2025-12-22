Los datos hablan: estudio señala a España como la gran favorita al Mundial 2026, ¿cómo aparece Colombia?

A poco más de un año para que el balón comience a rodar en el Mundial de la FIFA 2026, las proyecciones empiezan a tomar protagonismo y alimentan el debate global. ¿Quién llega mejor perfilado? ¿Qué selección combina historia, presente y estadísticas a su favor? De acuerdo con el ranking de probabilidades elaborado por DataFactory, España emerge como la gran favorita para levantar el trofeo más codiciado del planeta fútbol.
España, el gran candidato según los datos
Según el informe publicado por DataFactory, empresa líder regional en estadísticas deportivas con 25 años de trayectoria, la selección de España cuenta con un 14 % de probabilidades de consagrarse campeona del Mundial 2026, el porcentaje más alto entre todas las selecciones clasificadas hasta el momento.
La cifra no es casualidad ni producto de la intuición. Se trata del resultado de un riguroso proceso de análisis que combina Data Mining, inteligencia artificial y Data Storytelling, una metodología que permite transformar grandes volúmenes de datos en información clara, contextualizada y accionable. El estudio toma como base múltiples variables: la clasificación a la Copa del Mundo, los resultados de los últimos cuatro mundiales y el ranking oficial de la FIFA.
Con estos insumos, el equipo de Data Intelligence de DataFactory construyó un ranking propio que no solo señala a España como la principal candidata, sino que asigna probabilidades concretas a cada una de las 42 selecciones clasificadas hasta ahora, con la fase de grupos ya definida. Tras el repechaje de marzo, la empresa anunció que enviará una actualización del ranking, afinando aún más las proyecciones.