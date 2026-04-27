Los últimos 100 días de Petro en Palacio: 65 ministros y 134 viceministros han pasado por el Gobierno

Una tendencia de la administración de Gustavo Petro fue la rotación de sus funcionarios, sobre todo en los ministerios. Las crisis en el gabinete marcaron episodios clave durante el Gobierno, lo que generó incertidumbre por los constantes cambios; además, impactó la credibilidad por la inestabilidad que proyectó.
Desde el 7 de agosto de 2022 hasta hoy han pasado 1.360 días del actual Gobierno y, en ese tiempo, han pasado 65 ministros y 134 viceministros. Si se compara el número de días de la administración con la cantidad de ministros, se encuentra que estos funcionarios duran, en promedio, 21 días al frente de una cartera.
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Desmenuzando las cifras, se encuentra que el Ministerio de Justicia es, por ahora, el que más titulares ha tenido, con seis, seguido por el de Comercio, con cuatro, al igual que la cartera de Igualdad.
Cabe señalar que en el Ministerio de Justicia hubo dos ministros encargados, Augusto Ocampo y Andrés Idárraga, quienes lideraron la entidad tras la renuncia de Eduardo Montealegre. La cartera estuvo cuatro meses sin nombramiento en propiedad, hasta febrero de este año, cuando llegó Jorge Iván Cuervo.