Bavaria enfrenta cargos por presuntas restricciones a la competencia en el mercado cervecero

Bavaria enfrenta una investigación administrativa para establecer si la compañía incumplió los compromisos que asumió en 2022 para cerrar anticipadamente otra investigación relacionada con presuntas restricciones a la libre competencia en el mercado cervecero. Así lo dio a conocer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La decisión fue adoptada mediante la Resolución No. 41359 del 3 de junio de 2026 y busca determinar si la empresa mantuvo prácticas comerciales incompatibles con las garantías aceptadas hace cuatro años. De comprobarse los hechos, Bavaria podría enfrentar sanciones de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Bavaria y las cláusulas de exclusividad

La actuación se deriva de una investigación previa en la que la SIC analizó si Bavaria había implementado una estrategia destinada a dificultar el ingreso o la expansión de competidores en el mercado de cerveza mediante el incremento significativo y desproporcionado de cláusulas de exclusividad con establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas. Le puede gustar: Así está la guerra de cervezas baratas en Colombia: con precios desde los $1.790 En ese momento, la autoridad de competencia advirtió que estas prácticas podrían afectar a los consumidores al limitar las opciones disponibles en el mercado, reducir la diversidad de productos y restringir la posibilidad de acceder a mejores precios. Para poner fin anticipadamente a dicha investigación, Bavaria se comprometió a eliminar cláusulas de preferencia, reducir de manera sustancial el uso de acuerdos de exclusividad y flexibilizar las condiciones comerciales aplicables a los establecimientos con los que mantenía este tipo de relaciones.

¿Qué evidencias encontró la autoridad de competencia?

La investigación se fortaleció a partir de información y denuncias recibidas por la SIC durante el seguimiento al cumplimiento de esos compromisos. Entre los aportantes se encuentra Central Cervecera de Colombia, que entregó información obtenida durante visitas comerciales realizadas a establecimientos en distintas regiones del país. Según la entidad, los reportes incluían registros detallados de los negocios visitados, las situaciones observadas y las relaciones comerciales con Bavaria que podrían ser incompatibles con las garantías aprobadas.

Con base en esa información y en las actuaciones adelantadas por la propia Superintendencia, la entidad realizó más de 100 visitas administrativas a establecimientos comercializadores de cerveza en Bogotá, Barranquilla, Bello, Cali, Envigado, Itagüí, Medellín y Tunja. Adicionalmente, efectuó requerimientos a distintos agentes del mercado y tomó declaraciones a personas con conocimiento de los hechos investigados.

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