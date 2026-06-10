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Bavaria enfrenta cargos por presuntas restricciones a la competencia en el mercado cervecero

La SIC abrió investigación contra Bavaria tras más de 100 visitas en ocho ciudades. La empresa podría enfrentar multas de hasta 100.000 salarios mínimos.

  • La investigación busca establecer si prácticas comerciales de Bavaria limitaron la presencia de marcas competidoras en establecimientos del país. FOTO COLPRENSA
    La investigación busca establecer si prácticas comerciales de Bavaria limitaron la presencia de marcas competidoras en establecimientos del país. FOTO COLPRENSA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
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Bavaria enfrenta una investigación administrativa para establecer si la compañía incumplió los compromisos que asumió en 2022 para cerrar anticipadamente otra investigación relacionada con presuntas restricciones a la libre competencia en el mercado cervecero.

Así lo dio a conocer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La decisión fue adoptada mediante la Resolución No. 41359 del 3 de junio de 2026 y busca determinar si la empresa mantuvo prácticas comerciales incompatibles con las garantías aceptadas hace cuatro años. De comprobarse los hechos, Bavaria podría enfrentar sanciones de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Bavaria y las cláusulas de exclusividad

La actuación se deriva de una investigación previa en la que la SIC analizó si Bavaria había implementado una estrategia destinada a dificultar el ingreso o la expansión de competidores en el mercado de cerveza mediante el incremento significativo y desproporcionado de cláusulas de exclusividad con establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.

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En ese momento, la autoridad de competencia advirtió que estas prácticas podrían afectar a los consumidores al limitar las opciones disponibles en el mercado, reducir la diversidad de productos y restringir la posibilidad de acceder a mejores precios.

Para poner fin anticipadamente a dicha investigación, Bavaria se comprometió a eliminar cláusulas de preferencia, reducir de manera sustancial el uso de acuerdos de exclusividad y flexibilizar las condiciones comerciales aplicables a los establecimientos con los que mantenía este tipo de relaciones.

¿Qué evidencias encontró la autoridad de competencia?

La investigación se fortaleció a partir de información y denuncias recibidas por la SIC durante el seguimiento al cumplimiento de esos compromisos.

Entre los aportantes se encuentra Central Cervecera de Colombia, que entregó información obtenida durante visitas comerciales realizadas a establecimientos en distintas regiones del país. Según la entidad, los reportes incluían registros detallados de los negocios visitados, las situaciones observadas y las relaciones comerciales con Bavaria que podrían ser incompatibles con las garantías aprobadas.

Con base en esa información y en las actuaciones adelantadas por la propia Superintendencia, la entidad realizó más de 100 visitas administrativas a establecimientos comercializadores de cerveza en Bogotá, Barranquilla, Bello, Cali, Envigado, Itagüí, Medellín y Tunja.

Adicionalmente, efectuó requerimientos a distintos agentes del mercado y tomó declaraciones a personas con conocimiento de los hechos investigados.

Hallazgos

De acuerdo con los hallazgos preliminares, la evidencia indicaría que Bavaria celebró contratos de patrocinio con establecimientos de comercio que incorporaban condiciones incompatibles con los compromisos adquiridos ante la autoridad de competencia.

Entre las conductas identificadas figuran presuntas exclusividades que no habrían sido reportadas ni formalizadas conforme a las garantías aceptadas, relaciones de preferencia prohibidas, condicionamientos para el suministro de productos sujetos a la aceptación de obligaciones adicionales, penalidades asociadas al uso de equipos de frío y compromisos de compra mínima.

Según la Delegatura para la Protección de la Competencia, estas prácticas habrían tenido el efecto de mantener mecanismos que restringen la capacidad de los establecimientos para comercializar productos de empresas competidoras.

La entidad considera que, en lugar de promover una mayor competencia en el mercado, las medidas habrían limitado la presencia y expansión de otras marcas de cerveza en diferentes puntos de venta del país.

Entérese: Bavaria se mete al negocio de bebidas energizantes: Medellín será su primer mercado

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