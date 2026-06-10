Julian Barnes es el ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, ¿quién es?

El escritor británico Julian Barnes fue galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026. El fallo fue leído en el Hotel Eurostars de la Reconquista, en Oviedo, España, por un jurado conformado por 13 personalidades del mundo de la literatura, el periodismo y la cultura. Lea: Libro del Caro y Cuervo recoge 21 poemarios colombianos del siglo XXI En el acta, el panel exaltó al autor por “su condición de extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un optimismo melancólico y un pesimismo alegre”. Y, al mismo tiempo, ha dicho que “Barnes ofrece una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano, y emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial”. Por su parte, el ganador aseguró estar “encantado” de recibir este premio, uno de los más importantes del mundo de las letras a nivel internacional, y señaló que “la valía de un galardón siempre reside en la calidad de quienes lo han recibido anteriormente, y me siento sumamente honrado de unirme a este listado de tan distinguidas personas”.

¿Quién es Julian Barnes, ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026?

Barnes nació el 19 de enero de 1946 en Leicester, Inglaterra, en una familia de profesores de francés. A pesar de eso, como ha contado en numerosas entrevistas, la literatura no tuvo un lugar especial en su hogar: lo más cercanos que estuvieron sus padres de una publicación fue cuando un periódico imprimió en sus páginas la carta que su madre envió al director de ese medio, Su carrera en el mundo de las letras la inició como lexicógrafo –el encargado de analizar de manera crítica los diccionarios– en el Oxford English Dictionary, y después dio sus primeros pasos en la crítica literaria y en el periodismo. En 1980, Barnes publicó Metrolandia, su primer libro que sigue a Christopher Lloyd, un joven londinense que atraviesa el paso de la adolescencia a la vida adulta y que reflexiona acerca de temas como el amor, la amistad y las contradicciones de la clase media inglesa.