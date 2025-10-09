Polémica en la Universidad de Los Andes: Petro le respondió a estudiante que rechazó bandera palestina

El centro de la controversia surgió con una publicación de Munir Cárdenas Kadamani, estudiante de Arquitectura de la Universidad de los Andes y consejero de Planeación Local en Usaquén, conocido por su oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. El joven criticó en su cuenta de X que el pasado 7 de octubre se izara una bandera de Palestina en el edificio Bloque C, donde funciona la Facultad de Arquitectura y Diseño.
“¡Ponen una bandera de Palestina en @Uniandes! Impresionante la hipocresía: se preocupan por una guerra a 10 mil km, mientras aquí hay niños muriendo de hambre o siendo reclutados por las guerrillas. Como descendiente libanés lo digo con claridad: antes de ‘salvar’ Medio Oriente, ocúpense de salvar a Colombia”, escribió Cárdenas.