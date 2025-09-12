¿Petro quiere expropiar el Canal 1? “Contrato va hasta 2037, es un ataque a la libertad”: Avendaño

Hasta este viernes en la noche y en días anteriores, el presidente Gustavo Petro insistió en sus redes sociales que el Canal 1 tiene una concesión hasta 2027 y “no tiene derechos eternos sobre bienes públicos, como el espectro electromagnético, que son propiedad de la Nación”; por tanto, dice el mandatario, debe abrirse una licitación a pesar de que su mandato termina en agosto de 2026.
De entrada, el jefe de Estado está faltando a la verdad sobre las fechas porque el contrato de la concesión termina realmente en abril de 2037 y “está ratificado por el propio MinTIC del presidente Petro (...) estamos frente a no solo decisiones arbitrarias sino afirmaciones temerarias que están poniendo en riesgo a las personas que trabajan con nosotros y a la libertad de prensa”, dice Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1 en diálogo con EL COLOMBIANO.
Según un documento del Ministerio de las TIC conocido por este diario, a partir de la Ley 1978 de 2019 “el plazo de los contratos de concesión de espacios de televisión del canal nacional de operación pública tendrán una duración de 20 años, prorrogables por 20 años más” y le aplica al contrato de 2017 de Canal 1 según les dijo esa cartera.
En contexto: Canal 1 denuncia persecución sistemática del Gobierno Petro tras investigación de la SIC: “se inscribe en un patrón de hostigamiento”