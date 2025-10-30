x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Petro está “preocupado” por sanciones de EE. UU. y buscaría exención por su hija menor, reveló su abogado

El abogado Daniel Kovalik anunció que llevará el caso de las sanciones contra el presidente Gustavo Petro ante tribunales de EE. UU. y el Departamento del Tesoro, aunque reconoce que será un proceso “largo y lento”.

  • Abogado de Gustavo Petro asegura que las sanciones de Estados Unidos contra el presidente y su círculo cercano “son negociables”. Foto: Carlos Alberto Velásquez Piedrahita.
    Abogado de Gustavo Petro asegura que las sanciones de Estados Unidos contra el presidente y su círculo cercano “son negociables”. Foto: Carlos Alberto Velásquez Piedrahita.
Agencia AFP
30 de octubre de 2025
bookmark

Las sanciones económicas contra el presidente Gustavo Petro y sus allegados debido a la crisis diplomática con Estados Unidos son “negociables”, dijo el abogado del mandatario en entrevista con la AFP.

Después de una guerra de palabras de un lado y de otro, el presidente estadounidense Donald Trump decidió incluir a Petro, su esposa, un hijo y al ministro de Interior Armando Benedetti en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) con fuertes sanciones económicas.

La medida bloquea sus bienes en Estados Unidos y el acceso a cualquier empresa estadounidense o con capital de ese país bajo el argumento de que Petro no hace suficiente para frenar el narcotráfico.

Según el abogado estadounidense Daniel Kovalik, los sancionados “ya tienen congeladas” las tarjetas de crédito y sus cuentas bancarias, con dificultades incluso para acceder a su salario como funcionarios públicos.

Relacionado: Los líos en Presidencia para poder pagarle el sueldo a Petro en medio de bloqueo financiero por ingreso a Lista Clinton

En los últimos días, una empresa de combustible asociada a Estados Unidos se negó a repostar el avión presidencial en España.

La mayoría de las veces un caso así se resuelve mediante negociaciones o diplomacia (...) todo es negociable”, dijo en inglés Kovalik, también defensor de derechos humanos.

Kovalik planea recurrir a los tribunales estadounidenses y ante el Departamento del Tesoro, encargado de las sanciones, para presentar pruebas de que las acusaciones de Trump son falsas.

Ambos procesos serán “largos y lentos”, agregó el letrado en videollamada desde la ciudad estadounidense de Pittsburgh.

Puede leer: Donald Trump arremetió de nuevo contra Petro, tras incluirlo en lista Clinton, y lo volvió a llamar “líder del narcotráfico”

El abogado confía en que ganarán este caso porque Petro “es inocente” de las acusaciones de Trump, que lo llamó “líder narcotraficante” sin pruebas. Kovalik también defiende a su esposa, Verónica Alcocer.

El también profesor y activista dice que a Petro “lo están castigando” por sus posturas contrarias a Washington: el rechazo a los mortíferos ataques estadounidenses en el Caribe y Pacífico, su defensa de los palestinos y su oposición a una posible intervención en Venezuela.

Trump tiene total potestad para decidir a quién incluye o excluye de la lista. De no llegar a un acuerdo, Petro seguirá allí después de su mandato y del de Trump.

Además, cualquier empresa internacional o gobierno que colabore con Petro se expone a sanciones, según el abogado, quien advirtió que no cobrará por sus servicios.

Petro está “preocupado” y planean pedir una exención de la sanción para los gastos relacionados con su hija menor.

Abogado y presidente se conocieron en los 2000, uno de los momentos más sangrientos del conflicto colombiano, cuando ambos denunciaban la connivencia entre el Ejército colombiano y los escuadrones paramilitares. “Eso nos unió”.

Temas recomendados

Narcotráfico
Economía
Internacional
Política internacional
Lista Clinton
Líderes del mundo
Política
Presidencia
Lucha contra las drogas
Sanciones
Caribe
Colombia
Estados Unidos
Gustavo Petro
Donald Trump
Armando Benedetti
Verónica Alcocer
Nicolás Petro
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida