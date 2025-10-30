MinTrabajo suspendió labores en el Deportivo Pereira por la falta de pagos a los jugadores y empleados

El Ministerio del Trabajo confirmó este jueves 30 de octubre la medida cautelar de suspensión de labores contra el Deportivo Pereira por “graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral”, en particular, por los retrasos y falta de pagos a jugadores y empleados. Le puede interesar: Video | Ganó el amor: hincha de Junior le “pidió matrimonio” a sus dos novias en el Metropolitano El jefe de la cartera laboral, Antonio Sanguino, sostuvo que la suspensión se aplicó como medida preventiva “hasta que se verifique y certifique el pago de salarios y seguridad social que se les adeuda”.

La decisión surgió a raíz de una queja recibida en julio pasado que dio cuenta de irregularidades con la planta de trabajadores como demoras en el pago de primas de servicios, retrasos en el pago de salarios y el no reconocimiento de recargos dominicales y festivos. Sanguino informó que el acto administrativo se le comunicó a la Federación Colombiana de Fútbol y a los demás clubes que tendrán encuentros programados con el Deportivo Pereira en los próximos días. Detalló que la Dirección Territorial Pereira del Ministerio realizó una inspección a las instalaciones del club, donde se constató la mora. “Hemos podido constatar que sí hay mora en los pagos de salarios y a los aportes a la seguridad social”, confirmó Sanguino.

Los jugadores de la Sub 20 del Pereira han sido los que actuaron en los últimos partidos que perdieron por goleada ante Águilas y Pasto. FOTO: Tomada de redes sociales @DeporPereiraFC

Asimismo, enfatizó que mientras se desarrolla la investigación “debe mantenerse el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, independientemente de su forma de contratación, y se les deben pagar los salarios sin ningún tipo de descuento”. El Ministro reiteró el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de la legislación laboral para asegurar un servicio efectivo de inspección y protección de los trabajadores. El organismo deportivo también enfrenta un proceso administrativo sancionatorio por parte del Ministerio del Deporte por los mismos incumplimientos en materia laboral.

Las amenazas y renuncias aumentaron la presión en medio de la crisis

La delicada situación del club encendió la alarma y la indignación de los seguidores. Hinchas del Deportivo Pereira salieron a las calles de Pereira y Dosquebradas para protestar con amenazas a los directivos, en especial a Álvaro López Bedoya, presidente del club. En la mañana de este miércoles 29 de octubre, los ciudadanos se despertaron con varias pancartas, letreros o pendones con frases intimidantes en puntos estratégicos de ambas ciudades. Los mensajes dejaron clara la frustración de la afición. Entre los mensajes se leen consignas como: “Kosta Azul (marca patrocinadora del club) cómplice? Hasta cuando con López”, y las directas y graves advertencias: “¿Su familia o el equipo? Usted elige”, y “Venta o muerte. No más López”.

Por otro lado, a pesar de que todo el plantel profesional se encuentra en la huelga, durante este miércoles 29 de octubre se conocieron varias renuncias por parte de los afectados, siendo la despedida del técnico Rafael Dudamel, una de las bajas más sensibles. El club, que marcha en la decimosexta casilla en la liga con 18 puntos tras 18 fechas disputadas, le deseó a Dudamel en el comunicado “éxitos en sus futuros proyectos”, sin aclarar si el orientador renunció o fue despedido.