Atlético Nacional goleó a Llaneros y ya es nuevo líder de la Liga Betplay-2

Tras su nuevo triunfo en Liga, el Verde se concentra ahora en el primer partido de semifinales de la Copa Betplay, que disputará ante América este domingo a las 6:30 p.m. en el Atanasio.

  Nacional derrotó a Llaneros en Villavicencio. Juan Manuel Rengifo, la gran figura del partido. Foto: @nacionaloficial
    Nacional derrotó a Llaneros en Villavicencio. Juan Manuel Rengifo, la gran figura del partido. Foto: @nacionaloficial
Redacción El Colombiano
30 de octubre de 2025
bookmark

Atlético Nacional prolongó su buen momento al imponerse este jueves como visitante en Villavicencio ante Llaneros, en compromiso correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay-2-2025, de cual es ahora el líder. Le gana la posición a Bucaramanga por goles de diferencia (14 el Verde, por 13 del leopardo y 12 del DIM).

El cuadro paisa, ya clasificado a los cuadrangulares semifinales, y que venía de golear 5-2 a Independiente Medellín en el clásico paisa, venció 3-0 y de esta manera comanda el pelotón de equipos que marchan con 34 puntos en la punta del torneo. Los otros son Medellín y Fortaleza. Llaneros complicó su clasificación, es décimo con 25 unidades.

Bajo la dirección de Diego Arias, que agrandó su invicto a nueve fechas (siete triunfos y dos empates), el verdolaga, que inició el encuentro con hombres que habitualmente no son titulares, como Royer Caicedo, Cristian Uribe, Andrés Salazar, Juan Manuel Rengifo, Juan Bauza y Dairon Asprilla, mostró equilibrio, carácter y contundencia para quedarse con los tres puntos en la ciudad conocida como La Puerta del Llano.

En el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, el Verde tuvo mayor posesión de balón ante un rival que, en el inicio, mostró cautela y orden en la zona de atrás, pero tras expulsión de Jan Angulo al minuto 31 se vino abajo.

Al minuto 15 llegó el primer aviso por los dirigidos por Arias luego de un peligroso cabezazo, tras tiro de esquina, de Royer Caicedo, de 19 años y de 1,95 metros de estatura. El remate pasó cerca del vertical del arco defendido por el mexicano Miguel Ortega.

Luego, al 23’, Dairon Asprilla estuvo cerca de convertir al ganarle el esférico a un defensor rival. Su remate fue atajado por el arquero y en el rebote, Marino disparó y el defensor Jan Angulo desvió el balón al tiro de esquina. Al 28’, con juego asociativo, a Nacional le anularon un gol de Edwin Cardona por fuera de lugar. En esa jugada, por una fuerte entrada contra Hinestroza, y al revisar en el Var, Angulo vio el cartón rojo.

Después, por falta de Marlon Sierra contra Asprilla, el árbitro Luis Matorel no dudó en decretar penalti. El cobró lo ejecutó, al 41’, Jorman Campuzano, quien convirtió su tercer tanto con el elenco antioqueño.

Continuó el dominio Verde

En la parte complementaria, Nacional siguió imponiendo condiciones y rápidamente encontró su segundo gol. Tras un centro de Salazar, el portero Ortega despejó mal el balón, Juan Manuel Rengifo controló en el aire la pelota y sin dejarla caer disparó para lograr su primer tanto en Liga, el segundo como profesional.

Después, tras mano en el área de Luiyi Castro, el juez cobró otra vez penalti. Facundo Batista disparó y anotó el tercer tanto de la noche (69’). Fue la cuarta anotación del uruguayo en este club.

Tras dos enfrentamientos frente a Llaneros y Nacional lidera esta serie. Su anterior victoria fue el 11 de mayo, en el Atanasio, 2-1 con doblete de Andrés Sarmiento. El descuento fue obra de Michael Rangel.

En su siguiente desafío, este domingo en el primer duelo de semifinales de Copa Colombia, Nacional recibirá en el Atanasio al América de Cali (6:30 p.m.), mientras que por Liga, la próxima semana, será local ante Águilas Doradas.

Reviva el minuto a minuto:

