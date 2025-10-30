Con un Halloween de cuatro días, Medellín multiplicará las medidas de seguridad

Este año, cuando la celebración del Halloween se extiende prácticamente durante cuatro días, pues la fecha clásica del 31 de octubre empata con el puente festivo “de todos los santos”, las medidas de seguridad en Medellín también tendrán esa misma duración.

Le recomendamos leer: Todo sobre Halloween: países que lo prohíben, religiones que no lo celebran y el mito del robo de niños

La Alcaldía anunció que todos los operativos para conservar el orden y la seguridad se mantendrán durante los cuatro días y que para garantizar que nada pase habrá más de 1.000 policías, 120 agentes de tránsito y 10 camiones de la Secretaría de Movilidad haciendo recorridos por las calles de esta capital.

Adicionalmente, la Secretaría de Seguridad y Convivencia reforzará la vigilancia con las más de 3.500 cámaras del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES-M) y con grupos de reacción rápida que acudirán con el fin de prevenir aglomeraciones, caravanas no autorizadas y conductas que pongan en riesgo la tranquilidad ciudadana.

Aunque habrá un énfasis en la noche del 31 de octubre, por ser el día de mayor movimiento y más vulnerabilidad para los menores de edad, toda la operación se conservará, dando especial énfasis a sectores de mayor afluencia de personas, zonas residenciales, centros comerciales y corredores viales de alto flujo.

El secretario de Seguridad y Convivencia distrital, Manuel Villa Mejía, indicó además que en unión entre la Policía, Ejército y la Secretaría de Seguridad y Movilidad harán control con respecto a las denominadas “rodadas”, es decir, las competencias de velocidad y destreza en carros y motos.

“La gente sabe que se puede movilizar por las calles, pero lo que no toleramos es que lo haga en contravía de las normas de tránsito, y mucho menos poniendo en riesgo la integridad de otros”, dijo el funcionario.

También recordó que los motociclistas deben portar casco, tener la placa visible, no pueden hacer maniobras que pongan en riesgo la integridad de ellos y mucho menos la de las otras personas; también está prohibido hacer bloqueos y maniobras riesgosas.

Por ser esta una celebración cíclica, ya las autoridades saben muy bien el tipo de desmanes que suelen cometerse y por eso establecen las medidas de prevención y control. En 2024 hicieron 15 operativos para contrarrestar las rodadas, en los cuales impusieron 1.253 comparendos: 427 motos fueron inmovilizadas. También hubo 87 sanciones a automotores particulares, de los cuales 23 fueron inmovilizados.

También la Gobernación hizo las respectivas recomendaciones a los 125 municipios que conforman su jurisdicción.

Además, le sugerimos ver: Hallaron muerto al hombre señalado de asesinar a una mujer sobre una moto en la comuna 13, Medellín

A los padres de familia y personas responsables, les indicaron que revisen que los dulces estén en buen estado, sellados y no vencidos y que no permitan que los niños consuman productos de origen desconocido o sin etiqueta.

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento recomendó planear rutas en barrios conocidos y bien iluminados, supervisar los dulces que reciben los menores, verificar que los disfraces sean seguros, no usar pólvora y extremar precauciones al conducir. En caso de alguna emergencia, se recomienda llamar al 123 Antioquia.