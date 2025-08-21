“Hoy ha sido un día de muerte”: Petro pide declarar terroristas a disidencias y Clan del Golfo tras atentados en Cali y Antioquia

Luego de una de las jornadas más violentas de este año, que dejó 18 muertos —seis en Cali y doce en Antioquia— y más de 70 heridos en dos ataques terroristas, el presidente Gustavo Petro condenó los hechos y pidió que las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo sean reconocidos como organizaciones terroristas a nivel internacional. “Hoy ha sido un día de muerte en muchas regiones del país (...) ocho miembros de la Policía Nacional muertos en Amalfi y cinco civiles en Cali”, dijo Petro durante un evento en Valledupar, donde pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

El mandatario aseguró que los atentados son una reacción a la ofensiva militar contra la columna Carlos Patiño en el Cañón del Micay. En ese sentido, solicitó a la comunidad internacional que las estructuras ilegales de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo sean perseguidas globalmente como “organizaciones terroristas”.

Petro también anunció que pedirá a la Corte Penal Internacional que investigue a los líderes de estas facciones por crímenes de lesa humanidad: “son criminales de guerra, que acuden al terror”.

Anuncio de militarización en Cali

Tras la explosión con carro bomba que dejó seis muertos y más de 50 heridos en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, el alcalde Alejandro Éder ordenó la militarización de la ciudad y convocó un Consejo de Seguridad con la presencia del presidente Petro y la cúpula militar.

“Ante la delicada situación que vive nuestra ciudad, he ordenado la militarización de Cali”, señaló el mandatario local, quien además reforzó la seguridad en las entradas y salidas de la capital vallecaucana. Lea también: Las cinco medidas extraordinarias de seguridad en Cali tras atentado con camión bomba en la base aérea

Estado de conmoción interior

El Gobierno estudia además declarar el estado de conmoción interior como respuesta a la ola de violencia. Esta medida le otorgaría al presidente facultades extraordinarias en seguridad y economía por 90 días, prorrogables, para enfrentar la amenaza de los grupos armados. Mediante una fuente gubernamental, Noticias Caracol, confirmó que el decreto ya está en revisión y podría anunciarse en Cali durante la reunión del mandatario con los ministros y la cúpula militar.

El ataque en Amalfi