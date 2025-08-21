“Hoy ha sido un día de muerte”: Petro pide declarar terroristas a disidencias y Clan del Golfo tras atentados en Cali y Antioquia

Luego de una de las jornadas más violentas de este año, que dejó 18 muertos —seis en Cali y doce en Antioquia— y más de 70 heridos en dos ataques terroristas, el presidente Gustavo Petro condenó los hechos y pidió que las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo sean reconocidos como organizaciones terroristas a nivel internacional.
“Hoy ha sido un día de muerte en muchas regiones del país (...) ocho miembros de la Policía Nacional muertos en Amalfi y cinco civiles en Cali”, dijo Petro durante un evento en Valledupar, donde pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas.