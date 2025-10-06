Petro no llegó a evento en Tumaco, Nariño, en el que iba a anunciar inversión por más de 12 billones de pesos

Este lunes estaba previsto que el presidente Gustavo Petro asistiera a un evento llamado “Acto Territorial Tumaco”, que representa una inversión, según el Gobierno, de 12.2 billones de pesos para esa zona del suroccidente del país. “Luego de tres años de trabajo intenso y compromiso decidido, este lunes, en un evento liderado por el presidente Gustavo Petro, se firma en el coliseo del Pueblo de Tumaco, el Pacto Territorial para la Vida y la Paz en Nariño”, decía el anuncio en la agenda del mandatario el lunes por la mañana.

Sin embargo, el presidente Petro nunca llegó. Los asistentes, que tenían carteles y gritaban arengas a favor del presidente, expresaron su molestia. Finalmente, el evento fue liderado por la vicepresidenta Francia Márquez y algunos ministros como Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), María Fernanda Rojas (Transporte), Martha Carvajalino (Agricultura) y Helga Rivas (Vivienda). EL COLOMBIANO preguntó a funcionarios en Presidencia quienes dijeron que fue “por cuestiones de agenda”, sin brindar mayores detalles. Por lo menos públicamente, el mandatario solo tenía hoy evento y el Consejo de Ministros de la noche que va a ser televisado por canales públicos. Aunque no asistió al evento este lunes, el jefe de Estado ha publicado más de 25 mensaje en la red social X en menos de cinco horas.