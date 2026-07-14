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Petro rechaza asesinato de colombiano a manos de ICE y exige respuestas a Trump

El presidente Gustavo Petro aseguró que Johan Sebastián Durán fue víctima de una persecución por razones étnicas y exigió una investigación. La Embajada de Colombia en Estados Unidos ya solicitó explicaciones a las autoridades estadounidenses sobre el caso. Cancillería no dice nada aún.

  • El presidente Gustavo Petro habló sobre la muerte de joven colombiano a manos de ICE. FOTOS: Colprensa y Redes sociales
    El presidente Gustavo Petro habló sobre la muerte de joven colombiano a manos de ICE. FOTOS: Colprensa y Redes sociales
El Colombiano
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hace 2 horas
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El presidente Gustavo Petro reaccionó este martes, luego de horas de silencio, a la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán, de 26 años, quien recibió un disparo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine, Estados Unidos. Y es que todo indica que el joven no era a quien buscaban las autoridades estadounidenses.

Lea también: Así era el colombiano Johan Sebastián, asesinado por ICE en EE. UU., según el doloroso testimonio de su padre

A través de su cuenta en X, el mandatario calificó el hecho como un asesinato y responsabilizó al Gobierno estadounidense por la muerte del joven.

“Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del gobierno de los EE. UU. Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos”, escribió Petro.

El jefe de Estado afirmó que Durán “tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer” y señaló que, además, era un ciudadano con derechos en Estados Unidos.

En su pronunciamiento, Petro pidió al servicio exterior colombiano actuar con rapidez para que “los asesinos paguen por su homicidio” y solicitó un pronunciamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre lo ocurrido.

El presidente concluyó su mensaje asegurando que Johan Sebastián Durán fue una “víctima de Estado por la persecución y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales”.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos lamentó la muerte del colombiano e informó que ya brinda acompañamiento consular a su familia.

En un comunicado, la misión diplomática indicó que mantiene contacto permanente con los familiares y con las autoridades estadounidenses para facilitar los procedimientos correspondientes.

Además, confirmó que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) información y aclaraciones sobre las circunstancias del fallecimiento y aseguró que continuará haciendo seguimiento al avance de la investigación.

Por su parte, la Cancillería aún no se manifiesta sobre lo sucedido.

La versión de la familia

Horas antes del pronunciamiento presidencial, Omar Durán, padre del joven y residente en Bucaramanga, relató que su hijo había emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para sostener a su esposa y a su hija de tres años.

“Era una persona que salió del país para hacerse un futuro para su familia. Tiene su esposa y su niña de tres años, es una persona muy juiciosa, muy amorosa”, dijo en entrevista con Blu Radio.

Según su padre, el colombiano se encontraba adelantando sus trámites migratorios y contaba con permiso de trabajo.

¿Qué ocurrió en el operativo?

El tiroteo ocurrió el lunes en Biddeford, una localidad de unos 22.000 habitantes en el estado de Maine.

De acuerdo con la versión entregada por el ICE, los agentes realizaban labores de vigilancia para ubicar a una persona con orden definitiva de deportación cuando intentaron detener un vehículo hacia las 7:00 de la mañana.

Según la agencia estadounidense, el automóvil intentó huir y, “por temor por la seguridad pública”, uno de los agentes disparó su arma contra el conductor, quien murió posteriormente por las heridas.

Sin embargo, un testigo presencial, Daniel Boucher, aseguró a la agencia AFP que escuchó varios disparos. “Escuché claramente a la víctima decir: ‘Intenté detenerme’, algo por el estilo”, relató el testigo.

Siga leyendo: Juez bloquea la política de Trump de arrestar migrantes en tribunales de inmigración en EE. UU.

Preguntas y respuestas

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro sobre la muerte a manos de ICE de Johan Sebastián Durán?
El presidente Gustavo Petro calificó la muerte del colombiano en Maine como un “asesinato” y aseguró que fue una víctima de la persecución y la exclusión contra un grupo poblacional por razones étnicas y culturales. Además, pidió que los responsables respondan ante la justicia y solicitó un pronunciamiento del presidente Donald Trump.
¿Quién era Johan Sebastián Durán?
Johan Sebastián Durán era un colombiano de 26 años que vivía en Biddeford, Maine, junto a su esposa y su hija de tres años. Había emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y, según su familia, contaba con permiso de trabajo y adelantaba sus trámites migratorios.
¿Cómo murió Johan Sebastián Durán en Estados Unidos?
Durán murió tras recibir un disparo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford, Maine. Según la versión oficial, un agente disparó cuando el vehículo que conducía intentó huir. Un testigo aseguró que el colombiano alcanzó a decir que había intentado detenerse. Todo indica que el joven colombiano no era la persona que ICE estaba buscando para detener.
¿Qué hizo la Embajada de Colombia en Estados Unidos?
La Embajada informó que brinda acompañamiento consular a la familia, mantiene contacto con las autoridades estadounidenses y solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información sobre las circunstancias de la muerte.

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