El Mundial 2026 rompió la lógica de la incertidumbre: las cuatro favoritas llegaron a semifinales por primera vez

España, Francia, Argentina e Inglaterra no solo eran las favoritas según el escalafón de la FIFA, sino también de los modelos estadísticos más sofisticados. Aun así, que las cuatro coincidieran entre las cuatro mejores selecciones del torneo era un escenario altamente improbable.

Los mundiales suelen ser el escenario perfecto para las sorpresas. La historia está llena de selecciones favoritas que se quedaron en el camino y de equipos inesperados que aprovecharon la incertidumbre propia de un torneo a eliminación directa para cambiar los pronósticos. Sin embargo, este Mundial de 2026 rompió esa tradición y dejó un hecho tan llamativo como poco probable: por primera vez, las cuatro selecciones que encabezaban el ranking FIFA y que aparecían como principales candidatas al título antes del inicio del campeonato lograron clasificarse a las semifinales.

Así lo explicó el periodista y analista de datos Kiko Llaneras (@kikollan), quien mostró cómo la estadística ayuda a entender una de las grandes paradojas de este Mundial.

Aunque esas cuatro selecciones eran las que individualmente tenían más opciones de alcanzar las semifinales, la probabilidad de que todas lo lograran al mismo tiempo era mínima. El modelo estadístico utilizado por Llaneras simuló el desarrollo completo del Mundial en 100.000 ocasiones y produjo más de 20.000 combinaciones diferentes de semifinalistas.

Entre todas esas simulaciones, el cuarteto formado por España, Francia, Argentina e Inglaterra fue el que más veces apareció. Sin embargo, apenas ocurrió en alrededor del 1 % de los escenarios, una cifra que evidencia que incluso el desenlace más probable seguía siendo extraordinariamente difícil de materializar.

De hecho, era mucho más habitual que una de las favoritas se quedara en el camino. Las simulaciones mostraban que España, Francia y Argentina clasificando sin Inglaterra aparecía en cerca del 3 % de los casos, mientras que cualquiera de las otras combinaciones con solo una ausencia oscilaba entre el 1,6 % y el 1,8 %.

Las probabilidades generales reflejan aún mejor esa realidad. Que las cuatro favoritas alcanzaran las semifinales ocurría apenas en el 0,6 % de las simulaciones. Lo más frecuente era que llegaran solo dos (31 %) o una (43 %). Incluso existía un 17 % de posibilidades de que ninguna de ellas estuviera entre las cuatro mejores del torneo. En otras palabras, el fracaso absoluto de las favoritas era unas 30 veces más probable que el pleno que finalmente se produjo.

Los mercados de predicción, considerados una de las herramientas más precisas para anticipar eventos deportivos, llegaban a conclusiones similares. Antes del torneo, Polymarket otorgaba un 44 % de posibilidades a España de alcanzar las semifinales, un 41 % a Francia, un 33 % a Inglaterra y un 31 % a Argentina. Incluso multiplicando esas probabilidades —una aproximación optimista, pues supone que los eventos son independientes cuando en realidad no lo son— el resultado apenas rondaba el 2 %.