El Mundial 2026 rompió la lógica de la incertidumbre: las cuatro favoritas llegaron a semifinales por primera vez

Los mundiales suelen ser el escenario perfecto para las sorpresas. La historia está llena de selecciones favoritas que se quedaron en el camino y de equipos inesperados que aprovecharon la incertidumbre propia de un torneo a eliminación directa para cambiar los pronósticos. Sin embargo, este Mundial de 2026 rompió esa tradición y dejó un hecho tan llamativo como poco probable: por primera vez, las cuatro selecciones que encabezaban el ranking FIFA y que aparecían como principales candidatas al título antes del inicio del campeonato lograron clasificarse a las semifinales.
España, Francia, Argentina e Inglaterra no solo eran las favoritas según el escalafón de la FIFA, sino también de los modelos estadísticos más sofisticados. Aun así, que las cuatro coincidieran entre las cuatro mejores selecciones del torneo era un escenario altamente improbable.