¿Tiene contrato por prestación de servicios? Podría quedar exento del pago de salud y pensión

En Colombia, los contratos laborales y civiles regulan la prestación de servicios entre empresas, entidades y trabajadores, definiendo derechos y obligaciones según el tipo de vinculación. En el caso de los contratos por prestación de servicios, la ley establece que, por regla general, el contratista debe asumir el pago de la seguridad social.
Sin embargo, la normativa contempla una excepción para quienes reciben ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), fijado para 2026 en $1.750.905.