Terremotos en Venezuela: ya son 4.734 muertos confirmados

El balance por el doble sismo que golpeó el norte de Venezuela hace casi tres semanas alcanzó los 4.700 muertos en tanto el número de heridos se mantiene cerca de 17.000, según el parte oficial más reciente difundido el martes.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio sacudieron el norte del país, en especial el costero estado La Guaira, vecino de la capital.

Al menos 4.734 personas han muerto y 16.740 resultaron heridas, detalla el balance difundido en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien asegura que la mayoría de estos lesionados fueron dados de alta.