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Terremotos en Venezuela: ya son 4.734 muertos confirmados

Mientras continúan las labores de remoción de escombros, miles de personas permanecen en refugios temporales y la ONU estima que aún podría haber hasta 50.000 desaparecidos.

  • Las autoridades venezolanas continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros tras los terremotos que dejaron miles de muertos en el estado La Guaira. FOTO: AFP.
    Las autoridades venezolanas continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros tras los terremotos que dejaron miles de muertos en el estado La Guaira. FOTO: AFP.
Agencia AFP
hace 2 horas
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El balance por el doble sismo que golpeó el norte de Venezuela hace casi tres semanas alcanzó los 4.700 muertos en tanto el número de heridos se mantiene cerca de 17.000, según el parte oficial más reciente difundido el martes.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio sacudieron el norte del país, en especial el costero estado La Guaira, vecino de la capital.

Al menos 4.734 personas han muerto y 16.740 resultaron heridas, detalla el balance difundido en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien asegura que la mayoría de estos lesionados fueron dados de alta.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero según la ONU esa cifra podría llegar hasta los 50.000, en lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina.

Lea aquí: ¿Qué le puede vender Colombia a Venezuela para la reconstrucción tras terremotos? Analdex calcula US$2.842 millones

El desastre afectó más de 800 edificios, de los cuales 190 colapsaron.

En La Guaira, la zona cero del desastre, los damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.

Casi 21.000 personas viven en campamentos provisorios, según cifras oficiales.

Decenas de personas todavía buscan los restos de sus familiares entre las ruinas, al tiempo que retroexcavadoras adelantan labores de remoción de escombros.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos muertos dejan los terremotos en Venezuela?
Según el balance oficial más reciente, los dos terremotos ocurridos el 24 de junio han dejado 4.734 personas muertas.
¿Cuántos heridos dejó el sismo en Venezuela?
Las autoridades informaron que 16.740 personas resultaron heridas, aunque la mayoría ya recibió el alta médica.
¿Cuántos edificios resultaron afectados por el terremoto?
El Gobierno venezolano informó que más de 800 edificaciones sufrieron daños y 190 colapsaron completamente.

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