x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Claves diplomáticas, escenarios y lo que tendría que pasar para que venga Trump a Colombia tras invitación de Petro

La propuesta llega en medio de una creciente tensión diplomática marcada por declaraciones cruzadas entre ambos mandatarios y una creciente ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico en contra del narcotráfico.

  • Esta invitación llega justo después de que Trump advirtiera que, si Petro “no espabila”, Colombia podría convertirse en su “siguiente objetivo”. Foto: AFP
    Esta invitación llega justo después de que Trump advirtiera que, si Petro “no espabila”, Colombia podría convertirse en su “siguiente objetivo”. Foto: AFP
El Colombiano
El Colombiano
11 de diciembre de 2025
bookmark

Este miércoles 10 de diciembre, el presidente Gustavo Petro invitó a su homólogo estadounidense a visitar Colombia. Esto lo dijo luego de que Donald Trump diera unas nuevas declaraciones en las que aseguró que si el mandatario colombiano “no espabila”, Colombia sería su “siguiente objetivo”.

Desde inicios de septiembre, Estados Unidos inició una ofensiva militar en el mar Caribe y en el océano Pacífico en contra del narcotráfico. Hasta el momento, van 22 ataques a embarcaciones que transportan droga. Para Trump, el enfoque más grande hasta el momento es con Venezuela y la lucha frontal contra su gobierno, sin embargo, también ha dicho que Colombia produce “muchas drogas” y aseguró que existen “fábricas de cocaína” que envían sustancias directamente hacia su país.

Lea también: “Colombia no tendría por qué decirle que no”: gobierno Petro no descarta darle asilo a Maduro

Además, la crisis diplomática entre ambos mandatarios no ha parado de incrementarse desde que Gustavo Petro, con un megáfono en mano desde Nueva York, instara a las fuerzas militares de Estados Unidos a desobedecer a su presidente.

Para Trump, es primordial que avance su ofensiva contra el narcotráfico en la región. Además, defiende siempre que puede estas operaciones nacionales, la destrucción de laboratorios y la soberanía marítima en el Caribe.

Entérese: ‘Más vale que se dé cuenta o será el siguiente objetivo’: Trump amenaza a Petro por aumento en producción de cocaína en Colombia

Pero este rifirrafe entre ambos líderes ha traído consigo un sinfín de retahílas que solo han ido en aumento. Es por ello que resulta curiosa ahora la invitación de Petro al mandatario estadounidense sobre una visita a Colombia, que estaría enmarcada específicamente en mostrarle a Trump cómo van los avances de la erradicación de cultivos y laboratorios de droga en el país.

“Trump verá si quiere ver o no la realidad de nuestra lucha en el campo mismo”, afirmó Petro. Dijo que la invitación puede ser a Bogotá o Cartagena y pidió a la Cancillería formalizarla. “Ya no será en Washington, será en Bogotá”, añadió.

¿Cuáles son las implicaciones diplomáticas?

Justamente, una posible visita del presidente estadounidense a Colombia tendría muchas implicaciones, tanto diplomáticas y políticas, como de costos y de logística tanto para Washington como para Bogotá.

Para Estados Unidos, estos desplazamientos son uno de los gestos más significativos en la diplomacia y se suele reservar para países que considere estratégicos.

En estos momentos, y ante una crisis diplomática agudizada entre Washington y Bogotá, la realización de esta visita sería muy complicada. El distanciamiento entre ambos mandatarios es evidente.

Por otro lado, está el tema de la seguridad. En Colombia, una visita de Trump, implicaría un operativo de máxima coordinación y complejidad en términos de seguridad, tanto para Estados Unidos como para el gobierno de Petro. El despliegue de control entre ambos países sería importante y solo sucedería si Estados Unidos considera pertinente visitar Colombia.

Trump solo ha estado en Latinoamérica una vez

Desde que asumió su mandato en enero de este año, Trump solo ha viajado a países de Oriente Medio y de Europa. No obstante, en su mandato anterior sí visitó solo una vez un país latinoamericano. Argentina.

Esto, además, se llevó a cabo en su mandato anterior. En el 2018 asistió a una reunión del G20 en Buenos Aires, y no realizó otros viajes oficiales a países latinoamericanos.

Le recomendamos leer: Así va la tenaza de Trump contra Maduro: seis meses ahogando la dictadura venezolana

Si bien su administración ha enviado a altos funcionarios, como el secretario de Estado, Marco Rubio, a viajes diplomáticos en la región, el propio presidente Trump no ha realizado un viaje a Latinoamérica desde que inició su actual gestión.

Por lo que una eventual visita a Colombia pareciera ser muy poco probable y seguramente no bastaría con una simple invitación del presidente Gustavo Petro, del que cada día parece estar más distanciado.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Petro invitó a Trump a Colombia?
Para mostrarle avances en la erradicación de cultivos y laboratorios de drogas y abordar directamente el conflicto sobre la producción de cocaína.
¿Ha visitado Trump otros países latinoamericanos recientemente?
No. Desde que asumió su mandato en enero, sólo ha viajado a Oriente Medio y Europa. Durante su mandato anterior, visitó Argentina en 2018.
¿Dónde podría realizarse la visita?
La invitación contempla Bogotá o Cartagena.

Temas recomendados

Narcotráfico
Presidencia
Geopolítica
Diplomacia
Casa de Nariño
Gobierno Nacional
Estados Unidos
Viajes
presidente
gobierno
Relaciones diplomáticas
Casa Blanca
Colombia
Estados Unidos
Gustavo Petro
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida