Fuego en el Golfo: Irán responde al inicio de la guerra con ataques a bases militares de EE. UU.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este sábado 28 de febrero haber lanzado una primera oleada de misiles y drones contra Israel, tras los bombardeos recibidos de parte de Washington y el Estado hebreo.
“Ha comenzado la primera oleada de ataques con drones y misiles de la República Islámica de Irán contra los territorios ocupados”, indicaron los Guardianes en un comunicado, refiriéndose a Israel.