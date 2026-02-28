Trump reacciona tras el ataque a Irán: “Ahora tienen un presidente que les da lo que ustedes quieren”

La guerra en Irán ha comenzado. Tras un ultimátum de 10 días que el presidente Donald Trump dio al líder supremo iraní Alí Jamenei para intentar llegar a un acuerdo sobre tensiones como el programa nuclear, el país de Medio Oriente amaneció este 28 de febrero de 2026 con bombardeos y ataques en Teherán y otras ciudades de Irán.
Estos ataques fueron realizados de manera coordinada por Estados Unidos e Israel como una operación para neutralizar amenazas percibidas y presionar por un cambio político en Irán.
Esto surge en el contexto de un largo conflicto con un régimen religioso que ha estado al frente de la República Islámica de Irán desde la revolución de 1979, liderada por Ruhollah Jomeini.
Desde entonces, el sistema iraní ha dado gran poder a los ayatolás, quienes tienen influencia en las instituciones religiosas, políticas y militares del país.
Trump ya habló y aseguró en un discurso de ocho minutos que “ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que estoy dispuesto a hacer”, en referencia al régimen por las ofensivas contra sus compatriotas, la embajada y militares estadounidenses que murieron o estuvieron retenidos durante más de 400 días.