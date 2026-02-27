De Estados Unidos a Austria: los detalles de la nueva gira internacional de Gustavo Petro antes de elecciones

El presidente Gustavo Petro ya se ganó el premio al mandatario colombiano más viajero al compararse con sus antecesores, y aun así no para en seguir sumando millas previo a elecciones que buscan elegir un nuevo Congreso y a su sucesor.
En esta ocasión, el mandatario anunció un nuevo viaje a Estados Unidos para estar presente en el funeral del reverendo Jessie Jackson, quien falleció el pasado 17 de febrero.
A través de sus redes sociales resaltó que tiene varios amigos en el Congreso de Estados Unidos, como el congresista Gregory Meeks, cuyo fin sirvió para reconstruir las relaciones con ese país bajo el mandato de Trump.